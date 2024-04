Schianto tra auto e scooter in Albaro, una donna grave al San Martino

Genova. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì in via Cavallotti, nel quartiere di Albaro, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.30 all’altezza dell’incrocio con via De Gasperi. A bordo dello scooter viaggiava una coppia, ed entrambi sono rimasti feriti. La passeggera, una donna di circa cinquant’anni, è quella in condizioni più gravi: soccorsa da un’ambulanza della Croce Gialla e dell’automedica, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino.

Ferito anche l’uomo che guidava lo scooter, meno gravemente. Anche lui è stato accompagnato all’ospedale San Martino, in codice giallo. Illeso invece l’automobilista.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale per regolare il traffico, mentre gli agenti dell’infortunistica si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Il traffico in zona è fortemente rallentato sia in direzione levante sia in direzione ponente, con ripercussioni anche nella zona di Sturla.