Al via la prima edizione del Festival Genova Èuropa, in programma dieci giorni di eventi

Genova. Dal 15 al 25 aprile si terrà la prima edizione del Festival Genova Èuropa, una rassegna di eventi aperti a tutti (con dibattiti, mostre, rappresentazioni teatrali, tour in bicicletta e incontri dedicati alle scuole) promossa dal Movimento Federalista Europeo di Genova in collaborazione con altre organizzazioni genovesi per favorire il dibattito e la conoscenza su temi di interesse europeo ed impatto locale e la sensibilizzazione nei confronti del lavoro svolto dalle principali istituzioni dell’Unione Europea con uno sguardo critico su ciò che ancora manca per una vera unione politica federale.

Il Festival ha ricevuto il patrocinio della Commissione europea (Ufficio in Italia) e della Regione Liguria ed il contributo del Parlamento europeo (Ufficio in Italia) e dell’Aiccre (Federazione ligure).

Il Festival aprirà i battenti lunedì 15 aprile alle 18 presso la Biblioteca Universitaria con l’inaugurazione della mostra sugli 80 anni di storia del Mfe con le testimonianze di alcuni militanti storici e una sorpresa artistica.

Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 alle 17.30 presso la sala Bi.Bi. Service di via XX Settembre seguiranno tre incontri dibattito su temi di attualità europea che dividono la politica: migrazioni, ambiente e pace. In ciascuna di queste occasioni le due relazioni di apertura saranno seguite da interventi programmati e da un dibattito.

Venerdì 19 presso la Biblioteca Universitaria dalle 9 alle 17 si terrà la Giornata di studi federalisti, giunta alla quarta edizione. La giornata è divisa in tavole rotonde, gruppi di lavoro e dibattiti, e coinvolge esperti di studi europei di livello nazionale ed internazionale. La Giornata è dedicata alla memoria di Giacomo Croce Bermondi, storico segretario della sezione genovese del Movimento Federalista Europeo e presidente della Consulta europea della Regione Liguria.

Sabato 20 tour cittadino con la pedalata senza frontiere, giunta alla sua seconda edizione. Partenza a Quarto alle 15:30 e arrivo in Porto Antico con tappe al Museo Garibaldino a Quarto, sotto i portici dell’Accademia presso la targa di Luciano Bolis, davanti a Palazzo Tursi, al Museo del Risorgimento, casa natale di Mazzini, e conclusione dalla statua di Gandhi. Ad ogni tappa verranno ricordati i personaggi che hanno contribuito alla costruzione dell’idea di Europa unita.

Lunedì 22 alle 17 presso la Biblioteca Universitaria proiezione del documentario realizzato da Salvatore Vento “Luciano Bolis, dalla Resistenza all’Europa”. Luciano Bolis antifascista e combattente nella Resistenza, sottoposto a terribili torture dai fascisti genovesi, tentò il suicidio per non rivelare i nomi dei propri compagni. In tutta la sua vita, s’impegnò per rendere concreti gli ideali dell’unità europea. Durante l’evento verranno ricordati i 300 anni dalla nascita di Immanuel Kant nato a Königsberg il 22 aprile 1724 e autore di Per la pace perpetua, testo quanto mai attuale.

Martedì 23 al teatro Akropolis di Sestri ponente due repliche della rappresentazione teatrale “Isole Controcorrente. Ursula e Ada donne tra Ventotene e l’Europa”. La replica delle 11 è rivolta alle scuole mentre quella delle 18 è aperta alla cittadinanza. Lo spettacolo ha avuto il patrocinio del Comune di Genova e sarà a ingresso gratuito per entrambe le repliche.

Giovedì 25 aprile il Festival chiuderà con la deposizione della corona alla targa di Luciano Bolis e la partecipazione alla manifestazione ufficiale in piazza Matteotti con le bandiere europee e federaliste.

“Genova, città europea per storia, cultura ed attività economica è naturalmente orientata verso la collaborazione internazionale e l’integrazione europea. Il Festival – spiegano gli organizzatori – è un’occasione per valorizzare la proiezione europea della città e per mostrare la consapevolezza della comune cittadinanza europea dei suoi residenti. Vuole portare l’attenzione della cittadinanza e, in particolare, dei giovani alle origini del processo di integrazione europea ovvero al Manifesto per un’Europa libera e unita scritto e pensato al confino fascista sull’isola di Ventotene durante la seconda guerra mondiale per mostrare che, ancora oggi, quel progetto resta incompiuto”.

“Le nuove generazioni – sottolinea Nicola Vallinoto, presidente del Mfe genovese – sono chiamate a raccogliere il testimone lasciato dagli autori del Manifesto di Ventotene più di ottant’anni fa. Per farlo in modo consapevole avranno bisogno di studiare il passato, indignarsi per le ingiustizie del presente e impegnarsi per cambiare il futuro”.

Per questo motivo “il Festival prevede diversi eventi rivolti espressamente alle scuole e all’università – spiega Francesca Torre, vicesegretaria del Mfe genovese – come la giornata di studi federalisti dedicata all’approfondimento del pensiero che ha ispirato il processo di integrazione europea e alla riflessione sul presente e il futuro dell’Europa”.

“L’Ue ha avuto il grosso merito di aver garantito decenni di pace all’interno dei suoi confini mentre non ha voce in capitolo nelle questioni internazionali e lo vediamo con la guerra che bussa alle porte del continente europeo. Per questo motivo il Movimento Federalista Europeo, a livello nazionale, è impegnato nella campagna È tempo di fare gli Stati Uniti d’Europa volta riformare i trattati sulla base delle richieste dei cittadini formalizzate nelle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. La partecipazione agli eventi va segnalata a genova@mfe.it. Il programma completo può essere consultato su www.mfe.it/genova.