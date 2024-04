Addio alla tensostruttura della ex Fiera di Genova: demolirla costerà 1,4 milioni

Genova. “Confermiamo la volontà della civica amministrazione di rimuovere la tensostruttura collocata davanti al Palasport, tutto nasce dalla delibera di giunta approvata nel 2021 in cui decidemmo di autovincolarci al rispetto puntuale delle linee guida che l’architetto Renzo Piano avrebbe fornito sul progetto del nuovo Waterfront di Levante. La tensostruttura è stata ritenuta opera non coerente con questo progetto, un giudizio che non ho dato io che non sono architetto”.

È la risposta del vicesindaco e assessore al Bilancio e Lavori pubblici Pietro Piciocchi all’interrogazione della consigliera del Gruppo Misto/Azione Cristina Lodi che durante il consiglio comunale di oggi ha chiesto chiarimenti in merito.

La struttura, detta anche Le Vele, opera dell’architetto genovese Vittorio Grattarola. “E’ l’unica struttura di questo genere e dimensioni a Genova dove possano svolgersi manifestazioni all’aperto ma al riparo da eventi atmosferici, come è stato per Ocean Race, concerti, Salone Nautico, Euroflora e così via”, ha fatto notare Cristina Lodi.

“Sul tema sarà possibile parlarne con il team di Renzo Piano alla prima occasione, in commissione comunale – ha aggiunto Piciocchi – la demolizione della tensotruttura, che già avevamo annunciato durante la presentazione della prossima edizione di Euroflora, sarà eseguita nel periodo di tempo compreso tra il Salone Nautico e l’inizio della fiera florovivaistica. Per quanto riguarda le risorse economiche a copertura di questo intervento, non ci sarà affatto un impatto gravoso”.

“Anzi, da piano industriale della Porto Antico risultava una spesa di 2 milioni di euro per la manutenzione della tensostruttura, una struttura oggettivamente datata e in gran parte ossidata. Gli oneri di demolizione ammonteranno a 1,4 milioni di euro: ciò significa che questo tipo di operazione non produce conseguenze negative sul conto economico della Porto Antico”, aggiunge il vicesindaco.

“Per quanto riguarda la sua osservazione sull’importanza di una struttura al coperto, al riparo dal sole e dagli agenti atmosferici, siamo d’accordo sulla necessità di realizzare una nuova struttura. Lo abbiamo chiesto all’architetto Piano e avremo modo di riparlarne in futuro. Il nostro obiettivo è di consegnare alla cittadinanza una struttura più compatibile, armonica e meglio inserita nel nuovo contesto del Waterfront di Levante. Su questo ci sarà occasione di confrontarsi anche con i collaboratori di Piano”, ha concluso Piciocchi.