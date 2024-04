Acquario e Città dei Bambini e dei Ragazzi: novità e iniziative nei ponti primaverili

Nei ponti primaverili Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi accolgono il pubblico con tante novità ed iniziative.

L’Acquario di Genova presenta la nuova vasca delle Mangrovie, propone con l’avvio della bella stagione CrocierAcquario e offre le interessanti esperienze edutainment per approfondire la conoscenza dell’ambiente marino e dei progetti di conservazione della struttura. La Città dei Bambini e dei Ragazzi, arricchita dalle nuove divertenti postazioni dedicate alle Tartarughe Ninja, coinvolge le famiglie in visita con gli speciali Science Snack.

Acquario di Genova

Dopo la sala delle Aree Marine Protette, presentata prima di Pasqua, l’Acquario di Genova ha inaugurato la nuova vasca delle Mangrovie, una piccola porzione di mangrovieto che ospita diverse specie coltivate dallo staff della struttura.

Le mangrovie sono un gruppo di alberi e arbusti che si sviluppano lungo le coste tropicali e subtropicali di tutto il mondo, soprattutto nella fascia sottoposta alle maree.

La loro caratteristica principale è quella di poter vivere in ambienti con un elevato grado di salinità.

Danno vita a una fitta vegetazione dalle caratteristiche singolari: presentano tipiche radici a trampolo, che si sviluppano dal fusto e crescono in profondità, ancorando la pianta al suolo ed assorbendo l’acqua ed i nutrienti.

L’apertura della vasca è l’occasione per annunciare una nuova collaborazione scientifica internazionale tra Università di Milano-Bicocca, Acquario di Genova, Maldives National University e University of Dubai.

Scopo dell’accordo scientifico è lo studio e la salvaguardia dei mangrovieti delle Maldive e degli Emirati Arabi Uniti, ecosistemi unici al mondo che forniscono l’habitat vitale per numerose specie marine e terrestri, proteggono le coste dall’erosione, svolgono un ruolo chiave nella mitigazione dei danni causati dagli uragani e, assorbendo grandi quantità di carbonio dall’atmosfera, contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico.

Presso l’Acquario verranno svolte attività di divulgazione e sensibilizzazione del pubblico su questi preziosi ecosistemi e ricerche scientifiche focalizzate su diverse tematiche.

Con l’avvio della bella stagione torna “CrocierAcquario”, l’esperienza che unisce la visita all’Acquario di Genova e l’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos.

Le uscite sono previste ogni domenica e mercoledì.

Partenze speciali anche giovedì 25, sabato 27 e lunedì 29 aprile.

Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare i cetacei senza disturbare.

Si salpa dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 64 euro per gli adulti, 42 euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3.

È anche possibile prenotare la sola escursione di whale-watching.

Maggiori dettagli sono consultabili sul sito www.c-way.it

Prenotazioni e informazioni presso C-Way: tel. 0102345666 – info@c-way.it.

Nel periodo dei ponti sono disponibili tutte le esperienze edutainment dell’Acquario di Genova:

– Il tour “Dietro le quinte”. Gli esperti della struttura conducono i partecipanti in una visita guidata nel dietro le quinte, alla scoperta dei progetti di conservazione e ricerca in cui l’Acquario è impegnato da 30 anni, in visita alle cucine, dove ogni giorno viene preparato il cibo per gli oltre 11.000 esemplari di circa 500 specie ospitati negli exhibit, e negli spazi tecnici che consentono di capire il funzionamento di una struttura così complessa.

Il Dietro le quinte è disponibile tutti i giorni, dal 25 aprile al 5 maggio, con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30 e una durata di 50 minuti. Può essere acquistato con prenotazione sul sito di Acquario o direttamente lungo il percorso di visita dell’Acquario.

– “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni – è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e tema della visita.

– “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 6 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere lo staff che ha cura dei delfini e di scoprire come si svolge il suo lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. È disponibile su prenotazione tutti i giorni, compresi i festivi, tranne il lunedì e il venerdì, per un gruppo ristretto di max 6 persone.

– “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 6 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff. Disponibile su prenotazione tutti i giorni tranne martedì e mercoledì.

Le esperienze sono acquistabili sul sito www.acquariodigenova.it.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi

Nel primo experience museum in Italia dedicato ai “CINQUE SENSI” i bambini e i ragazzi possono compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso l’esperienza diretta. Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, il percorso esperienziale nelle sei sale tematiche, utilizza tatto, vista, udito, olfatto e gusto come strumento per trasmettere conoscenze e divertirsi.

Novità primaverile: alla Città dei Bambini e dei Ragazzi sono arrivate le Tartarughe Ninja, le quattro tartarughe antropomorfe, appassionate di pizza, protagoniste assolute di Nickelodeon, brand per bambini e ragazzi di Paramount, con le tante serie animate e i cinque film.

Nate nel 1984 dalla matita di Kevin Eastman e Peter Laird, i personaggi di Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo tematizzano diverse postazioni lungo il percorso dell’experience museum per far conoscere la loro astuzia e mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita.

Per arricchire la proposta alle famiglie in visita, nei fine settimana e tutti i giorni dal 25 aprile al 1°maggio sono proposti gli speciali Science Snack, le animazioni guidate dallo staff per approfondire di volta in volta temi diversi in modo coinvolgente e divertente, dedicate in particolare alle Tartarughe Ninja. Sono compresi nella visita e proposti in tutte le fasce orarie (durata di 20 minuti).

Orari di apertura

L’Acquario di Genova ad aprile e maggio è aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00).

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta nei fine settimana dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 17:00), da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00).

Si consigliano l’acquisto e la prenotazione online dei biglietti sui siti www.acquariodigenova.it e www.cittadeibambini.net al fine di poter scegliere il giorno e la fascia oraria di ingresso preferita.