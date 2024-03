Zena Kart protagonista alla prestigiosa Kermesse della “24 Hours of Italy”

Genova. L’atteso evento internazionale di Karting Endurance promosso da CRG, una delle aziende leader del settore karting a livello internazionale, con un curriculum di 40 titoli mondiali e oltre 100 titoli CIK-FIA vinti negli ultimi 30 anni e che ha cresciuto moltissimi piloti oggi in F1, tra cui i 2 nomi più conosciuti Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Tre sono gli equipaggi schierati da ZENA KART per questa prestigiosa kermesse; SMO RACING TEAM capitanato da Michele Ottini (attualmente anche al comando della classifica nazionale del briggs kart championship nella categoria Master), i giovanissimi BTECS YOUNG ed i sempre collaudati ZENA PANTHER .

L’equipaggio “SMO Racing Team” schierato da Zena karting, è riuscito a ripetersi per il secondo anno consecutivo e conquistare una solidissima seconda posizione dimostrando di avere la costanza necessaria per poter dominare la prossima edizione del 2025. La squadra dopo aver conquistato la POLE Position col pilota Lorenzo Vailati ha mantenuto la leadership fino agli ultimi giri.

La seconda squadra, Btecs Young è la scommessa vincente di Massimiliano Bettinelli presidente di Zena Karting e Flavio Di Vietro Team Manager della compagine formata da giovanissimi piloti Federico Gallesi ( anche lui come Ottini è al comando della Classifica del campionato naz. Briggs nella categoria Senior), Alessio Zacchi (Campione uscente del Briggs nella cat. Junior), Mattia Canepa, Mario Sarapullo, Leonardo Rivadossi e Adrian Speroni; il più vecchio ha da poco compiuto i 17 anni ed i più giovani hanno giusto l’età minima per partecipare a questo tipo di competizioni di durata. La gara inizia per loro in salita ritrovandosi dopo pochi giri in ultimissima posizione (37°), ma con il passare delle ore i ragazzi hanno iniziato sia a prendere fiducia nelle loro capacità che a migliorarsi costantemente (i piloti inizialmente un po’ più lenti con l’aiuto dei loro compagni di squadra sono riusciti ad abbassare il loro tempo di anche più di un secondo e a trovare la costanza sul giro, caratteristica chiave di questo tipo di gara). Dorante le 24 ore hanno iniziato a percepire ogni sorpasso come una vittoria, gasandosi e migliorandosi ad ogni giro. Alla mezzanotte avevano già recuperato ben 17 posizioni ,la loro storia aveva già dell’incredibile ma è solamente l’indomani mattina che si conclude la scalata verso la top 10. Non finisce certo qua la gara, se fino ad ora non davano importanza ai team superati, sul finire della gara si trovano davanti una squadra di piloti professionisti provenienti dal mondo delle auto, decidono che sorpassarli è il loro obiettivo, e così è. Finiscono la gara in sesta posizione assoluta lasciando indietro Team con molta più esperienza di loro passando anche i compagni dello Zena Panther l’ultimo equipaggio di ZENA che, penalizzati da un mezzo poco performante, non riescono a fare meglio della 9° posizione di categoria; senza riuscire ad esprimere il vero potenziale della compagine capitanata da Diego Garibaldi.

Il risultato ottenuto dal team genovese rispecchia in pieno l’obbiettivo prefissato di portare tutte le 3 squadre nella TOP 10. Il team manager Flavio Di Vietro del team Btecs afferma: ” Arrivare a podio in una gara come questa non è facile, c’è tanta pressione e tutto quello che fai in pista viene visto e seguito da un sacco di persone sia tramite la diretta streaming su YouTube che tramite il live timing. Ogni anno più di 300 piloti si sfidano in una gara Impegnativa sia a livello fisico che mentale. Queste gare si vincono con la costanza, se fai anche un minimo errore ti sei già giocato la chance di vincere. Sono onorato di aver guidato questa squadra dove quasi tutti i piloti li ho visti crescere nel campionata nazionale briggs kart championship”. Anche Wesley Bettinelli orgoglioso del secondo posto afferma: “L’esperienza che abbiamo acquisito in questi anni di attività ci hanno permesso di stare dove siamo e di lottare sempre per il podio”.

Zena Kart è da sempre impegnato nel progetto di Driving Academy mirato ai più giovani, i ragazzi dagli 8 agli 12 anni, fargli conoscere il mondo del kart, crescere e chissà, un giorno diventare Campioni. Il progetto di avvicinare i più giovani al motorsport è sempre stato una delle nostre priorità; la filosofia che ci guida è quella che un giovane pilota di kart oggi, sarà un nuovo patentato tra alcuni anni, un neo patentato più consapevole dei rischi della strada e con la preparazione ad affrontarli. A fine estate contiamo di organizzare presso il circuito Winner di Nizza Monferrato (AT) delle sessioni di prova gratuite per i più giovani per far conoscere questo sport ed i suoi valori.