Walk & Talk, sbarca a Genova il “format” per imparare l’inglese scoprendo la natura

Genova. Se una delle poche parole inglesi che conoscete è “trekking”, ma anche se la vostra padronanza della lingua straniera è decisamente avanzata e volete esercitarvi un po’, l’iniziativa lanciata e ideata da quattro giovani guide escursionistiche e ambientali è quello che fa per voi.

Parlare inglese camminando è il concetto di base dell’appuntamento “Walk & Talk”, un format che dopo essere stato sperimentato con successo nel levante, con un’escursione alle Rocche di Sant’Anna, arriva anche a Genova.

“Walk & Talk” si svolgerà sabato 16 marzo, fino al primo pomeriggio, lungo un percorso anello che si concluderà su una terrazza panoramica.

L’appuntamento per chi arriva in treno è alle 9.10 alla stazione di Genova Principe, per chi arriva in auto ci si incontra alle 9.45 all’arrivo in alto della funicolare Zecca Righi

Per ulteriori informazioni e costi si può consultare questo link oppure contattare direttamente le guide: Valeria 3458273019, Marco 3200551500, Cristina 3358249604 e Tina 3474893063.

La giornata è adatta a tutti i livelli di conoscenza della lingua. Alla fine del percorso le guide distribuiranno un sommario con il lessico e la grammatica imparata durante la gita.