Voltini di Sampierdarena, il centrosinistra: “Progettualità senza condivisione”

Genova. “Le progettualità che investiranno e trasformeranno il volto di Sampierdarena vengono portate avanti dalla giunta Bucci senza alcuna condivisione con il territorio e i consiglieri municipali e comunali”, così in una nota Amedeo Lucia, consigliere Pd in municipio centro ovest e Monica Russo, consigliera comunale Pd, con Caterina Iacopi, consigliera di Linea Condivisa in municipio e Filippo Bruzzone, consigliere comunale di Linea Condivisa.

“Giovedì scorso, insieme agli abitanti della zona di via Ardoino e Landi, “venivamo a conoscenza solo attraverso le pagine della carta stampata dei dati sensibili dei cittadini coinvolti negli espropri e negli indennizzi in merito alla copertura della tratta ferroviaria passante per via Ardoino” affermano Amedeo Lucia, consigliere PD Municipio Centro Ovest, e Monica Russo, consigliere comunale PD. Il tutto senza avvisare i cittadini di tale pubblicazione, i quali, indignati, chiedevano chiarimenti attraverso un loro comunicato stampa”, dice la nota.

“Vista la gravità dell’accaduto e le modalità utilizzate dal Comune e da RFI e visto che nessuna informazione è stata condivisa con i consiglieri comunali e municipali “ci uniamo ai cittadini di via Ardoino e Landi per avere delucidazioni in merito a quanto avvenuto”, affermano Caterina Iacopi, consigliere Linea Condivisa Municipio Centro Ovest, e Filippo Bruzzone, consigliere comunale Linea Condivisa.

“Nella giornata di venerdì, dopo più di un anno di richieste per avere una commissione, abbiamo assistito alla presentazione raffazzonata del progetto inerente la rigenerazione dei voltini ferroviari di via Buranello da parte dell’assessore Bordilli. Gli interventi che si sono succeduti durante la discussione hanno portato alla luce come l’amministrazione comunale, in questo ultimo anno, non abbia condiviso in nessun aspetto il tema né con i consiglieri municipali né con quelli comunali. “Ciò è stato evidenziato non solo dai nostri interventi, ma anche da quelli pervenuti dai banchi della maggioranza del Consiglio comunale” continuano Caterina Iacopi e Filippo Bruzzone.

“Sostenendo la necessità di una rigenerazione di quei voltini e rimarcando le proposte effettuate con i documenti dei loro gruppi, “non possiamo esimerci dal sottolineare la volontà dell’amministrazione comunale di escludere i consiglieri municipali e comunali da tale progettualità, in particolar modo anche dai sopralluoghi effettuati negli scorsi mesi” sostengono Amedeo Lucia e Monica Russo.

“Visto quanto emerso anche dagli interventi dei consiglieri del centrodestra, sostenitori dell’amministrazione comunale, suggeriamo alla Giunta Bucci di abbandonare la politica accentratrice dell’uomo solo al comando, con la quale si è contraddistinta in questi 7 anni, e di condividere le progettualità, informare preventivamente i cittadini e i consiglieri comunali e municipali, accogliere le proposte provenienti dal territorio e ampliare la partecipazione”, concludono gli esponenti del centrosinistra.