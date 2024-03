Villaggio del Ragazzo: il 18 marzo apre l’atelier educativo

San Salvatore di Cogorno. Lunedì 18 marzo 2024, alle ore 11:30, al Villaggio del Ragazzo Area Educazione, Formazione Lavoro sarà inaugurato l’Atelier educativo.

Gli spazi dell’area socio-educativa sono stati ripensati, progettati e rinnovati, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Autonomia ed Empowerment”, considerando quanto sia importante per ogni bambino e ragazzo la qualità dell’ambiente in cui trascorre il suo tempo.

Il progetto, nelle diverse azioni proposte, persegue la finalità di promuovere in ciascun ragazzo competenze e conoscenze e valorizzare risorse latenti, portandolo a riconoscere e sviluppare il proprio potenziale anche attraverso la scoperta di nuovi interessi. La riqualificazione degli spazi dell’area socio-educativa costituisce quindi una risorsa trasversale nella realizzazione di diverse progettazioni del Villaggio del Ragazzo, in essere o future.

“I diversi beneficiari che si incontrano nella quotidianità sono sempre stati al centro del pensiero di don Nando che ha ricercato negli ambienti il valore della casa. Don Nando desiderava che gli spazi dove stavano i ragazzi fossero belli, accoglienti e pensati per loro, ognuno con le proprie fragilità e risorse”, si legge nella nota.

L’approccio all’ambiente come elemento educativo ne promuove l’inclusività e il potenziale aggregativo, nell’ottica di migliorare le relazioni sociali, aumentare la motivazione ad apprendere, promuovere il benessere. Al contempo la multifunzionalità favorisce una risposta flessibile ai bisogni dei bambini, ragazzi e delle loro famiglie. Pertanto l’Atelier educativo costituirà una risorsa ripensata nei colori, negli arredi, nei materiali per individuare “nuove forme in vecchi spazi” e creare nuove risorse per tutti i partecipanti e per i bisogni del territorio.