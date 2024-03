Villa Gruber, al via a maggio i lavori dell’asilo nella “palazzina liberty”: incognita sulla scuola d’infanzia

Genova. Una buona notizia e una meno buona, durante il primo question time in consiglio comunale, in merito al polo per la prima infanzia che il Comune di Genova ha intenzione di realizzare nell’area del parco di Villa Gruber, a Castelletto.

A chiedere informazioni, con un’interpellanza, è stata Cristina Lodi (Misto/Azione) a cui ha risposto l’assessora ai Servizi educativi Marta Brusoni. Lodi ha ripercorso le tappe e gli annunci della civica amministrazione in merito all’asilo nido che potrebbe nascere all’interno dell’edificio principale di Villa Gruber e alla scuola d’infanzia prevista invece nella cosiddetta palazzina liberty, struttura di proprietà della Fondazione Carlo Felice, in stato di abbandono e pericolante, ma – come la villa stessa – di grande fascino e valore storico.

E veniamo alle notizie. L’assessore Brusoni ha confermato che tutto sta procedendo secondo i piani per quanto riguarda l’asilo nido nella palazzina liberty (fondi programma Pnrr, M4c1, investimento 1.1 piano per asili nidi e scuole infanzia). L’intervento, ammesso a finanziamento il 29/12/22, ha visto aggiudicato l’appalto integrato mentre il 30 novembre scorso è stato sottoscritto il verbale di consegna. “E’ in corso l’attività per lo sviluppo del progetto esecutivo – ha affermato Brusoni – e al momento l’inizio dei lavori è previsto per il mese di maggio 2024“.

“Per Villa Gruber De Mari, il progetto più ambizioso, dove dovrebbe sorgere la scuola d’infanzia – continua Brusoni – siamo attualmente in attesa del decreto ministeriale relativo all’ammissione definitiva degli interventi a finanziamento, sempre nell’ambito del Pnrr”.

“Il fatto che non ci sia ancora stata l’ammissione da parte del ministero – ha replicato Lodi – mi preoccupa sulla possibilità che siano rispettati i tempi per sfruttare i fondi Pnrr e dunque che un’opera così attesa e importante possa essere effettivamente realizzata”. Secondo il Pnrr nido e scuola dell’infanzia dovranno essere realizzati entro marzo 2026, ma ci sono deadline anche per l’assegnazione dei lavori e per la progettazione.

Il progetto della scuola d’infanzia è in effetti molto impegnativo. Nei piani del Comune sarà realizzata nella parte superiore dell’immobile per un costo complessivo di 7 milioni 470 mila euro, intervento questo condiviso con la direzione scolastica provinciale.

Secondo quanto contenuto nel piano triennale dei lavori pubblici, invece, nella palazzina liberty sarà realizzato l’asilo nido la cui realizzazione costerà 1 milione 800 mila euro.

Villa Gruber De Mari

La Villa Gruber, nota anche come Gruber De Mari, fu edificata nel cinquecento dai De Mari, una nobile famiglia della Liguria. L’edificio principale è stato costruito in una posizione elevata all’interno di uno spazio verde di quasi 13mila metri quadri. Il complesso fu più volte sottoposto a lavori di ristrutturazione che modificarono di molto l’aspetto iniziale. In particolare la facciata fu rifatta in stile neoclassico nel corso del 1700. Il nome attuale della villa deriva dall’imprenditore austriaco Adolf Gruber che a metà dell’Ottocento entrò in possesso dell’edificio. La famiglia Gruber nel corso del XIX secolo fece altri lavori e modificò gli interni dell’edificio lasciando inalterato l’aspetto esterno. La costruzione della villetta in stile liberty risale, invece, agli inizi del Novecento. L’area del parco era un tempo ben decorata e ricca di fontane, alberi secolari e aiuole floreali.