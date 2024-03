Via Napoli, dopo l’incidente davanti alla scuola il Comune potrebbe abbassare i limiti di velocità

Genova. Dopo l’incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa nei pressi di un attraversamento pedonale in via Napoli davanti alla scuola Spinola – poco prima dell’uscita dei bambini dall’istituto – la giunta comunale spiega che potrebbe decidere di abbassare il limite di velocità, oggi fissato in quel punto a 50 km/h.

“Impossibile, però, pensare di chiudere quel tratto di strada al traffico, trattandosi di un’arteria di passaggio e collegamento tra diversi quartieri”. Lo ha detto l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora rispondendo a un’interrogazione di Francesca Ghio (Lista Rossoverde).

Ghio, che nei mesi scorsi aveva promosso una mozione, poi votata all’unanimità dall’aula rossa, sull’istituzione di almeno una “strada scolastica” per municipio ha definito l’incidente di via Napoli, per fortuna senza feriti, “un avvertimento”.

Ghio ha ricordato che “il 73% degli incidenti in Italia avvengono su strade urbane, e il 90% di questi sono provocati da veicoli a motore – sottolinea – e nel caso questi viaggino a più di 30 km/h la possibilità di morte aumenta esponenzialmente”. La consigliera ha anche definito le nuove norme allo studio sul codice della strada come “codice della strage” visto che ci sarà una tendenza ad alzare i limiti di velocità.

L’assessore Campora ha ricordato che proprio la scuola Spinola è stata la prima in città ad attuare un progetto Pedibus. “Ma via Napoli non può essere chiusa perché è strada di passaggio – afferma – tuttavia ho chiesto alla polizia locale le statistiche che riguardano quella strada e sicuramente è possibile inserire in questo tratto un’ulteriore limitazione per quanto riguarda la velocità”. Verso dunque un limite di 30 km/h? Se ne discuterà nelle prossime settimane.