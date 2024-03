Via al Capo di Santa Chiara off limits per cedimento, sotto osservazione la rete di acque bianche

Genova. Oggi in consiglio comunale è stato fornito il quadro del cedimento avvenuto in occasione delle ultime forti piogge all’altezza del civico 10B di via al Capo di Santa Chiara, dovuto a una perdita della rete bianca nel tratto finale della strada pedonale di via Icaro che costeggia via al Capo di Santa Chiara e si interseca con via Orlando.

“Lo scorso 4 marzo è stata effettuata da parte delle maestranze di Aster una videoispezione che non ha riscontrato alcun problema nella rete di smaltimento delle acque piovane, ma si ipotizza un ammaloramento delle condotte private provenienti dall’intercapedine dei box”, ha detto l’assessore Mauro Avvenente rispondendo a un’interrogazione di Federica Cavalleri (Lista Toti), che ha chiesto alla giunta “come intenda procedere riguardo all’eventualità di un pericolo di crollo”.

“Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei soggetti privati che hanno in capo la manutenzione e la gestione di quel tipo di rete”, ha aggiunto.

Sempre nella stessa via c’è però una seconda situazione di criticità che riguarda l’avvallamento stradale registrato nelle vicinanze dei civici 51 e 53. Risale all’11 marzo l’ispezione in un cunicolo utilizzato anch’esso per lo smaltimento delle acque bianche.

“C’è stato il cedimento del fianco sinistro del cunicolo che ha formato l’avvallamento: da qui il cedimento che ha portato alla chiusura della strada da parte della polizia locale a tutela della sicurezza pubblica, garantendo il passaggio alternativo dalla strada privata sottostante di via Dodero. Il ripristino del cunicolo è già stato inserito come priorità nell’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria di reti bianche da parte di Aster. Sarà mia cura comunicare informazioni più precise sulle tempistiche di intervento non appena avremo indicazioni più precise”, ha aggiunto Avvenente.