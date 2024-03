Verso Sampdoria-Ascoli, Pirlo: “Dobbiamo tornare a vincere anche in casa, questa partita è bivio importante”

Genova. “Coi se e coi ma non si va da nessuna parte. Dobbiamo vincere. Come dovevamo vincere la settimana scorsa anche domani è una partita importante per la classifica perché anche vedendo i risultati di ieri abbiamo la possibilità di staccarci da sotto e di attaccarci a quelle sopra, però dipende solo da noi, dipende dalla partita che vogliamo fare. oggi son venuti anche un po’ di tifosi a a salutarci quindi l’ambiente è positivo e quindi questo ci deve dare ancora una forza in più per poter vincere la partita di domani”. Più chiaro di così non si può: Andrea Pirlo alla vigilia di Sampdoria-Ascoli, in programma domani sera al Ferraris non usa mezze parole. Il match potrebbe essere uno spartiacque per la stagione blucerchiata. Il momento di tornare alla vittoria in casa è proprio questo.

“L’abbiamo detto anche dopo la partita di Piacenza − aggiunge Pirlo − che comunque adesso bisogna tornare a vincere anche in casa per i punti, ma anche per i nostri tifosi che vengono comunque sempre in tanti con grande passione, ci incitano sempre dal primo al novantesimo. Hanno bisogno di soddisfazioni, di vederci vincere in campo”.

Per il mister questa attesa è un’ adrenalina positiva: “Non vedi l’ora che arrivi domani sera perché sai che può essere un un bivio importante per per cambiare la stagione. Però adesso dobbiamo essere tranquilli e sereni perché arrivare troppo carichi magari può portare ad avere altri problemi, invece bisogna giocarci la nostra partita come abbiamo fatto altre volte, sapendo però che sono tre punti che ci possono cambiare la stagione. Quindi dobbiamo affrontarla al meglio, come l’abbiamo affrontata a Piacenza sapendo che comunque loro sono una squadra che fa la propria partita, una squadra che gioca molto sulle seconde palle; quindi ci siamo allenati molto anche su questo tipo di gioco. Però la partita la dobbiamo fare noi e quindi dipenderà solo da noi”.

Avere pazienza sarà fondamentale: “Perché le partite le puoi vincere anche al 90° e quindi l’importante è essere sempre dentro la partita. Quindi l’importante è stare belli concentrati. Massima concentrazione e determinazione anche perché queste partite soprattutto in serie B basta poco per per cambiarle e quindi devi stare attento a curare ogni minima cosa perché possono essere decisive per il risultato alla fine. Il modulo non è importante anche perché puoi giocare a tre, a quattro, poi durante la partita comunque puoi impostare a tre, puoi impostare a due. I numeri non mi sono mai piaciuti, però l’impronta che abbiamo dato fin dall’inizio è sempre quella di cercare di giocare e poi di sviluppare un certo tipo di gioco che lo puoi fare sia a tre sia a quattro, però in campo ormai i ragazzi riconoscono le situazioni, riconoscono gli spazi da occupare e quindi è quella la cosa più importante, poi i moduli possono variare”.

Tornano disponibili Esposito e Borini: “Si sono allenati tutta la settimana, quindi sono arruolabili. Non avranno sicuramente tanti minuti nelle gambe, però Esposito magari un po’ di più rispetto alla settimana scorsa che è stato un bene non averlo messo dentro, così non abbiamo rischiato niente”.

Verre, dice il mister, dopo la partita di domenica era un po’ affaticato e non l’ha ancora smaltita al massimo: “Adesso vediamo queste ultime ore come sta, però comunque è in dubbio perché veniva da tanti giorni dove non giocava su un campo pesante, quindi ha sofferto un po’ la fatica. Vediamo domani se riesce a essere disponibile”. Il mister commenta anche la foto dell’abbraccio dopo il gol della settimana scorsa, emblematica: “È un ragazzo che comunque ha vissuto un periodo particolare, gli siamo sempre stati vicini perché si è sempre allenato comunque da grande professionista e infatti si è fatto trovare pronto poi nella partita di domenica. È stato un abbraccio perché comunque sapevo che ci teneva a far vedere le sue qualità, aveva voglia di essere utile per la squadra, quindi insomma in questo periodo gli ho parlato parecchio, gli ho cercato di far capire un po’ di cose e alla fine è stato un abbraccio naturale tra due persone che si stimano.

Alvarez sta bene: “Sta molto meglio fisicamente si è allenato bene questa settimana, ha voglia di giocare e credo che domani possa partire dall’inizio”. Ricci invece non ha ancora recuperato: “Era inutile rischiarlo lunedì per poi magari perderlo per il resto della della stagione, quindi non sarà della partita però credo che possa rientrare poi per quella successiva”.

Adesso, per Pirlo, è il momento di accelerare: “Abbiamo cercato di lavorare tutti insieme, squadra, tifosi, ambiente. Questo è il momento di stare ancor di più tutti uniti, perché se la squadra vince i tifosi sono contenti e funziona tutto sempre meglio. Speriamo ci sia tanta gente a fare la cornice ma poi importante è il risultato finale, il resto è tutto di contorno. Se la squadra vince son contenti tutti, quindi importante è solo fare i tre punti”.

I convocati

Questi i convocati dopo la rifinitura

Portieri: Ravaglia, Stankovic.

Difensori: Barreca, Depaoli, Ghilardi, Giordano, González, Leoni, Lotjonen, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, F. Conti, Darboe, Girelli, Kasami, Pozzato, Yepes.

Attaccanti: Alesi, Álvarez, Borini, De Luca, Esposito, Ntanda.