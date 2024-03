Verso Juventus-Genoa, Gilardino: “Tridente? Può essere una possibilità all’inizio o a partita in corso”

Genova. Martin, Maturro ed Ekuban fuori, rientrati Haps e Ankeye, Malonivskyi sta meglio rispetto agli ultimi 15 giorni quando era stato bloccato da un virus influenzale con qualche difficoltà di recupero dopo gli allenamenti, per cui potrebbe essere della partita anche dall’inizio. Alberto Gilardino fa il punto nella conferenza pre Juventus-Genoa in programma domani, domenica, alle 12:30.

Viste le assenze (Sabelli sarà squalificato), è possibile qualche variazione tattica, magari una difesa a quattro con De Winter sull’esterno: “Questa squadra deve essere trasformabile sia dall’inizio sia a partita in corso, dobbiamo essere bravi a modulare la situazione tattica. La difesa a quattro è una possibilità, ma non è l’unica”.

Di fronte c’è la Juventus, contro cui il Genoa non vince da decenni a Torino: “Una squadra difficile da incontrare, hanno basato questa stagione sulla grande attitudine da parte di tutti gli interpreti, è una squadra che sa difendere molto bene e che ha varie individualità e sugli esterni hanno interpreti che possono cambiare la partita. Però conta sempre quello che noi desideriamo fare e quello che noi ci mettiamo dentro la partita. Questo è quello che cambia e diventa fondamentale”. In panchina c’è uno degli allenatori più criticati: “Allegri è molto bravo e la Juve è molto forte e attrezzata con giocatori di caratura internazionale. Hanno vinto tantissimo, stanno facendo fare una bella crescita a tanti giovani, ma con giocatori di esperienza, caratura fisica, qualità. Loro sono partiti favoriti per vincere il campionato. Sarà difficile giocarci contro, lo sappiamo dall’andata, dove facemmo una partita importante. Sulle critiche noi allenatori siamo portati a riceverne, come i complimenti. Penso che dalle critiche uno possa uscirne più forte e con più consapevolezza e autostima, bisogna crescere. Bisogna mantenere un grandissimo equilibrio”.

Il tridente Retegui, Gudmundsson e Vitinha è una suggestione che piace molto ai tifosi. Gilardino non si sbilancia: “Nell’economia della squadra devono esserci giocatori offensivi, ma che devono avere un grande atteggiamento in fase difensiva. Può essere un’idea dall’inizio o a partita in corso. Vitinha ha dimostrato di esserci ed è in ripresa netta. Si è inserito dentro i meccanismi della squadra, ma anche Albert e Mateo e tanti altri giocatori possono giocare in fase più avanzata. Devo pensare a vari tipi di situazioni, c’è voglia di fare una partita di coraggio, di personalità. Sinora i miei ragazzi hanno fatto un percorso importante, ora mancano 10 partite alla fine e c’è da mantenere il gruppo granitico e la forza di questo gruppo è stata quella che ha spostato gli equilibri di questo campionato. C’è bisogno di tutti, di un’energia positiva domani”.

Dopo il siparietto del rigore contro il Monza tra Retegui e Gudmundsson a contendersi il dischetto, Gilardino chiarisce: La situazione è molto serena, innanzi è tutto positivo che c’è voglia di far gol.

Però ci sono delle gerarchie, da un lato abbiamo Mateo, che già da qualche partita non fa gol ed è normale per un attaccante pensarci, lo sono stato anche io. Albert però batte i rigori, questa è la scelta e li ha sempre battuti in maniera eccellente. Dobbiamo pensare al bene della squadra. Ognuno di noi, in primis, tutti i ragazzi devono pensare a quello che di buono può ottenere la squadra. Gli aspetti singoli devono far sì che esaltino la squadra.

Gilardino intende ripartire dopo la sosta prima di dare il via al rush finale. Spesso quando la classifica non ha molto da dire c’è la tendenza a tirare i remi in barca, ma non è il caso di questo Genoa: “Non abbiamo questo tipo di pensiero in testa, non avremmo fatto un secondo tempo del genere a Milano con l’Inter o quello in casa col Monza. Lungi da noi avere pensieri di questo tipo, c’è una forte volontà di fare il massimo e al momento non c’è una matematica, non c’è nulla e abbiamo fatto un percorso importante e se vado a ripensare a come siamo partiti abbiamo fatto passi da gigante sia come squadra sia come individualità e ora è il momento di dare il massimo, di dare tutto, rimanere granitici e compatti. Dobbiamo portare a casa più punti possibili”. .

E poi dice una frase importante: “Dobbiamo avere la volontà di toglierci, ognuno di noi, qualcosa di personale per donarlo alla squadra. Diventa fondamentale per questo finale di campionato”.

Gilardino si sofferma su alcuni giocatori in recupero o che hanno giocato meno: “Ankeye è arrivato a gennaio dopo aver fatto un percorso di allenamento da solo e per un periodo ha svolto una mini preparazione poi di nuovo uno stop e sta rincorrendo un po’ in questa stagione. Lui è un giocatore di grandissima prospettiva, credo che debba lavorare su se stesso, sul miglioramento tecnico e posizionale, tra uno o due anni questa società può avere un giocatore importante”.

Su Cittadini: “Lui è in netto miglioramento da quando è arrivato. Usciva da un infortunio, si è dovuto mettere a posto, ora sta bene pur non giocando tanto. Lo considero molto, si allena forte, è un giocatore fisico e ha possibilità di migliorarsi, lui lo sa”.

Anche Bohinen ha avuto poco spazio: “Ha fatto pochi minuti, ma non salta un allenamento, lavora. Ci sono delle mie idee in testa e gerarchie, ma cercherò di farlo giocare, è un ragazzo che merita e come lui anche Thorsby. Fanno parte di un gruppo e se sono arrivate prestazioni importanti è merito di questi giocatori che vanno forte negli allenamenti”.

In ascesa c’è Spence: “Su Djed lavoriamo molto nella fase difensiva, lui ha una gamba importantissima ed è bravo a sfruttare queste caratteristiche deve sacrificarsi in fase difensiva, fare cose concrete e semplici”.

Al seguito della squadra non ci sarà il solito esodo per la protesta contro la modalità di vendita dei biglietti da parte della Juventus, ma oggi al termine della rifinitura saranno al Signorini per l’incitamento: “Non ci sono più aggettivi per quello che ci dimostrano e ancora oggi verranno a salutarci, dispiace non averne tantissimi a Torino, ma sappiamo che anche da casa il loro cuore sarà a Torino”.

Con la sosta per le nazionali partiranno diversi giocatori: De Winter, Retegui, Gudmundsson, Retegui, Malinovskyi, Haps, Vasquez: “Significa tanto, è la valorizzazione di chi è arrivato e fa piacere. Dobbiamo continuare a lavorare così”.