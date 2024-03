“Verso il tempo delle donne”, successo per l’ultima serata di Regione e Corsera

Genova. Grande successo per le tre serate dell’iniziativa ‘Verso il Tempo delle Donne’ organizzata da Regione Liguria insieme a Corriere della Sera per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Questa sera è andata in scena al Teatro della Gioventù di Genova la serata conclusiva, proprio in occasione dell’8 marzo. Al centro dell’appuntamento di oggi, aperto dalla lectio magistralis della vicedirettrice vicaria di Corriere della Sera e ideatrice de ‘Il Tempo delle Donne’, Barbara Stefanelli, e gli interventi degli ospiti Benedetta Parodi, Fabio Caressa e Carla Signoris.

“È un onore e un piacere essere stati scelti da Corriere della Sera per ospitare questa tre giorni con ospiti eccezionali – commenta Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria -. Come è già stato sottolineato su questo palco, l’indipendenza economica è quello che rende le donne libere e le istituzioni devono lavorare in questo senso, fornendo gli strumenti per raggiungere l’obiettivo. Come Regione Liguria abbiamo per esempio concretizzato la misura degli asili nido gratuiti, ma la nostra è anche una battaglia culturale, che oggi combattiamo su questo palco. L’augurio di Regione Liguria alle donne è di essere libere, indipendenti e di poter scegliere, ispirandosi a quelle persone, uomini e donne, che hanno negli anni lottato per questi diritti. Ringrazio a nome mio e del presidente Giovanni Toti Corriere della Sera per aver scelto Genova, nella speranza di poter continuare questo viaggio insieme”.

A partire dalla serata inaugurale del 6 marzo, si sono succedute sul palco le lectio magistralis di Luciano Fontana, direttore di Corriere della Sera e Venanzio Postiglione, vice direttore del quotidiano. Le importanti tematiche sono state approfondite poi dai giornalisti di Corriere della Sera, La27esimaOra e iO Donna: Maria Luisa Agnese, Andrea Laffranchi, Manuela Croci e Paola Piacenza. Gli ospiti di questa edizioni sono stati Cristiana Capotondi e Paolo Kessisoglu, Noemi e Jack Savoretti, Benedetta Parodi, Fabio Caressa e Carla Signoris.