Verso Genoa-Monza, Gilardino: “Incazzatura di Milano da portare in campo, con questi tifosi più facile andare oltre i nostri limiti”

Alberto Gilardino ha aperto la conferenza stampa odierna porgendo gli auguri a tutte le donne, in particolare alle tifose genonae. I rossoblù si presenteranno alla partita con il Monza privi di Vasquez (squalificato) e Matturro. Da valutare invece le condizioni di Martin. Tra i tanti temi toccati, la voglia di tramutare la rabbia per non aver fatto punti a Milano in energia positiva.

Monza squadra completa: “Sfidiamo una squadra organizzata e propositiva. Ha tanto talento e opzioni offensive. Può cambiare in corsa l’assetto. Hanno anche fisicità. Stanno facendo un percorso di crescita iniziato lo scorso anno. Sarà una partita aperta. Abbiamo archiviato la partita contro l’Inter, molto dispendiosa a livello fisico e mentale. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter fare una partita da Genoa”.

Su Gudmundsson e sulla pluralità di scelte: “Penso che sia fisiologico alternare momenti al top e momenti normali. I suoi momenti normali possono essere decisivi. Non si deve focalizzare sul goal ma sulle giocate. Malinovskyi ha recuparto da uno stato influenzale mentre altri sono da valutare visto quanto speso a Milano. Le scelte alzano la qualità degli allenamenti. Ho la possibilità di cambiare la strategia anche a partita in corso”.

Il ruolo di Messias,Vitinha titolare?: “Sta crescendo da quanto è arrivato. Si allena bene, sto valutando se farlo subentrare o partire dall’inizio. Può essere decisivo anche dalla panchina. Contro l’Inter è partito bene. Penso che Messias possa fare più male in zona più centrale, può diventare devastante. Tuttavia, può fare bene anche partendo lateralmente”.

Genoa tra equilibrio e assetto più offensivo: “Come ho sempre detto, un allenatore deve cercare di far giocare il maggior numero di giocatori di qualità possibile, pur tenendo conto dell’equilibrio. Mi piacerebbe riproporre l’assetto offensivo di Milano”.

Out Vasquez: “Con Bani centrale gli altri possono ruotare, anche Vogliacco e Cittadini. Potrebbe giocare Djuric insieme a interpreti come portano qualità e gamba. Bisogna valutare come giocheranno contro di noi, potrebbero optare per il 3-4-2-1 o il 4-3-2-1”.

L’errore di Ayroldi e la grande prova di Milano: “Era incazzato in questi giorni. Dobbiamo portare questo sentimento anche dentro alla partita di domani. Fare un secondo tempo del genere e non fare punti fa rabbia. Ho rosicato. Dobbiamo portare questo sentimento nel match di domani”.

Sul percorso: “Dobbiamo mantenere standard alti di sacrificio e concentrazione. Non possiamo prescindere da queste caratteristiche”.

Sul futuro e sugli allenatori emergenti: “Mi fa piacere che ci siano tanti allenatori giovani che stanno facendo bene. Allenatori che vogliono dare alla squadra il proprio modo di interpretare le partite. Le mie energie sono spese tutti i giorni per la quotidianità. Dobbiamo fare ancora uno step attraverso le prestazioni. Dobbiamo prendere i punti che ci permettono di fare un passo avanti”.

Il comunicato dei tifosi orgogliosi della prova di Milano: “Ci tenevamo a fare bene davanti ai tifosi venuti in massa a San Siro. Ci permettono di avere un fuoco dentro che ci fa andare oltre i nostri limiti e gli ostacoli. Con il nostro popolo la strada può essere più semplice”.