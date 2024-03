Genoa-Frosinone, Gilardino: “Mio futuro? Saranno importanti strategie di mercato”

Domani alle 15 al Ferraris il Genoa scende in campo contro il Frosinone. I rossoblù cercano una vittoria che manca da tre turni, anche se le ultime due prestazioni contro Inter e Juventus hanno certificato la crescita esponenziale della squadra. A cui si aggiunge l’entusiasmo per i goal con le rispettive nazionali di Retegui e Gudmundsson, ma non solo essendo tanti i rossoblù che si sono messi in mostra a livello internazionale: anche De Winter, Vasquez, Malinovsky e Haps.

Sembra passata un’eternità dalla sconfitta 2 a 1 contro la squadra di Di Francesco del 26 novembre scorso. Gilardino ha avuto due giorni per preparare la partita a differenza dei ciociari che hanno avuto pochi giocatori in nazionale. L’allenatore ha parlato anche del prolungamento del suo contratto, sottolineando la sua disponibilità a parlare con la società e come il lato tecnico, entrate e uscite, sarà fondamentale. Sul campo, invece, nessun obiettivo specifico per una squadra che non deve porsi limiti.

Rientro nazionali e situazione infortuni

“Abbiamo fatto un lavoro straordinario con i ragazzi che sono rimasti qua. Oggi i Nazionali faranno il primo allenamento con la squadra, parlo di Malinovskyi, Gudmundsson e Vasquez. Non dovrebbero esserci problemi fisici. Vitinha ha riascontrato un problema contro la Juventus, valuterò in queste ore. Non ci saranno Matturro, Martin, Ekuban e Cittadini. Confido in quelli che ci saranno. Confido nell’entusiasmo dei giocatori che tornano dalle nazionali perché hanno fatto un percorso importante. Vasquez ha avuto un problema fisico che non ha causato danni. Ci parlerò oggi, ma lui è un giocatore che si rende sempre disponibile. Valuterò in queste 24 ore. Saranno cruciali, attitudini e voglia”.

Occhio al Frosinone



“Il pareggio contro la Juventus ci deve dare la consapevolezza del fatto che stiamo facendo bene. Ma dobbiamo fare ancora meglio. Sono molto esigente con me stesso e noi domani dobbiamo essere esigenti con noi stessi. Prepareremo questa partita in due giorni. Dovremo metterci tanto cuore, tanta testa e tante gambe. Loro l’hanno preparata in due settimane, l’unico che hanno ritrovato da poco è Soulè. Hanno una filosofia di gioco ben chiara con giocatori che possono fare male. Oltre a produrre gioco e a creare occasioni, ogni tanto concedono. Potrebbero anche portare qualche cambiamento tattico. Hanno giocato a 4 dietro per tutto il campionato, ma a volte hanno giocato a 5. Hanno dei bravi interpreti a centrocampo e in attacco. In avanti possono giocare a 2 o a 3. E’ una squadra costruita molto bene e con una bella idea di gioco come si è visto nel girone di andata. A Torino contro la Juventus ha perso al 95′. Davanti al nostro popolo, dentro al nostro stadio, dovremo avere grande pazienza e lucidità per sfruttare e crearci le occasioni”.

Match point salvezza?

“In Serie A sono tutte partite importanti e difficili. Sappiamo dell’importanza di questa partita. Sappiamo che è un’opportunità importante in questo campionato. Ma ne mancheranno poi altre otto”.

Possibile turnover

“Ci sono giocatori che hanno giocato meno rispetto ad altri. Ma negli allenamenti hanno sempre trasmesso grande senso di appartenenza con la voglia di mettermi in difficoltà nelle scelte. Questa fa molto piacere a un allenatore“.

Genoani sugli scudi con le nazionali

“Molto bello e molto gratificante, grande merito loro e anche dei ragazzi che sono rimasti qui che contribuiscono ad esaltare le caratteristiche di chi va in nazionale. Sono felice delle due partite importanti di Albert, da grande giocatore. Su Retegui, non è scontato fare due goal con la maglia della Nazionale“.

Sul ruolo di Messias

“Penso che lui possa giocare ovunque, non solo quinta a tuttafascia. Mi aspetto molto da lui domani, può determinare in quasiasi posizione. Lui e Albert devono spostare gli equilibri”.

Contratto? Ancora nessuna data fissata



“Da un anno e mezzo parlo con la società e con il direttore sportivo sull’aspetto tecnico, del gruppo e della squadra. In questo momento non abbiamo un appuntamento fisso per parlare del mio contratto. Io ho dato la mia disponibilità nel sedersi e parlare. Il mio pensiero è finire nel modo migliore alzando l’asticella. Quando mi siederò con la società vorrò capire gli obiettivi della società in uscita e in entrata“.

Grande crescita rispetto alla sconfitta del girone di andata



“Sono cambiati gli interpreti. Abbiamo acquisito maggiore consapevolezza ed è cresciuta la maturità della squadra. Obiettivi in termini di punti? Non ce ne poniamo, non dobbiamo darci limiti. Puntiamo a fare il meglio”.

Poca attenzione mediatica al lavoro di Gilardino sul miglioramento di Retegui?

“Io e il mio staff non vogliamo prenderci meriti. Siamo felici quando i giocatori migliorano. Penso a Vogliacco, che quando sono arrivato non giocava in Serie B”.