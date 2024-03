Valpolcevera, lavori al via lunedi per la messa in sicurezza di via Massuccone Mazzini

Genova. Inizieranno la prossima settimana i lavori per la messa in sicurezza del tratto di via Massuccone Mazzini, in Valpolcevera, strada interessata da un cedimento, dovuto al maltempo, e su cui è stato istituito il senso unico di marcia alternato e regolato da impianto semaforico.

La priorità dell’intervento è stata discussa questa mattina durante un incontro a cui hanno partecipato l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente, il Presidente del Municipio V Federico Romeo e il Consigliere Delegato in materia di tutela e sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua. L’intervento si è reso urgente visto che la viabilità su via Massuccone Mazzini rappresenta l’unica possibilità di accesso per gli abitanti di Murta.

Come emerso dai sopralluoghi dei tecnici, l’intervento prevederà la messa in sicurezza del tratto stradale e il ripristino della viabilità a doppio senso, in modo da tutelare la piena mobilità dei cittadini che abitano oltre il cedimento.