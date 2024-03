Palazzina presa di mira dai ladri in Valpolcevera, spariti orologi e gioielli per 14.000 euro

Campomorone. Palazzina presa di mira dai ladri a in Valpolcevera venerdì mattina. Tre gli appartamenti razziati, in uno dei quali sono stati portati via due orologi del valore di circa 12.000 euro, altri gioielli e contanti.

A dare l’allarme una donna che, intorno alle 11 di venerdì, ha visto tre uomini uscire dal giardino condominiale di una palazzina di via Campomorone e salire a bordo di un’auto parcheggiata poco distante, guidata da una quarta persona che ha subito messo in moto. Ha quindi avvisato una conoscente che abita nel palazzo, che a sua volta ha chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, hanno subito accertato che porte e finestre dei tre appartamenti della palazzina risultavano forzate. Il bottino, come detto, è stato di due orologi marca Cartier, contanti e altri gioielli per circa 2mila euro, anche se i residenti stanno ancora cercando di quantificare esattamente l’ammanco.

Presente anche la scientifica per i rilievi. Gli agenti hanno già chiesto i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per capire se i ladri sono stati immortalati dall’occhio elettronico.