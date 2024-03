Valpetronio, sconfitta esterna contro Sanremo nell’ultima della seconda fase

Ospedaletti. Sconfitta per Valpetronio Basket nell’ultimo turno del Girone Salvezza di Divisione Regionale 1. Casarzesi superati a Ospedaletti dal BVC Sanremo e attesi ora dal primo turno playout.

Primo quarto in equilibrio la PalaIsnart, con le due squadre rimangono a contatto fino alla seconda frazione quarto, in cui i Matuziani trovano il break che poi risulterà decisivo. Vantaggio di casa che segue un primo quarto che ha visto la Valle chiudere sul +1, con i padroni di casa che vanno così all’intervallo lungo sul +10. Al rientro in campo regna l’equilibrio, come testimoniato dal 19-19 di parziale. Nell’ultimo quarto Valpetronio cerca di tornare a contatto, toccando il -7, senza però riuscire a ribaltare l’inerzia. Vittoria che va dunque al BVC Sanremo.

Questo il commento di Fabio Callea, capo allenatore della Valle: «Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Sanremo perché, secondo me, ha giocato un’ottima partita nonostante fossero già matematicamente retrocessi e hanno giocato veramente con un’alta concentrazione. Secondo me Colombo chiaramente è un fattore in questa categoria, ma anche in quella sopra secondo me, e in difesa abbiamo fatto tanta fatica a contenerlo. Abbiamo faticato ad aiutarci e ogni qual volta che ci siamo aiutati su di lui ha scaricato la palla e ha trovato un canestro. Quindi anche gli altri giocatori si sono fatti trovare pronti e noi non abbiamo affrontato la partita con la giusta attenzione. In attacco siamo stati un po’ frenetici in alcuni momenti e anche in altri un po’ troppo frettolosi di colmare il gap. Noi siamo andati sotto di dieci punti al secondo quarto, dopo un primo quarto equilibrato e quel gap lì è rimasto fino all’ultima frazione, dove abbiamo provato a ricucire un po’ tornando a -7 però poi e siamo stati sfortunati su alcune azioni dove potevamo magari ribaltare l’inerzia a nostro favore. Invece sono stati bravi loro poi a capitalizzare nella metà campo offensiva e diciamo che non è un segnale incoraggiante in vista dei Playout. Questa partita, vincendo Lavagna, non ci avrebbe cambiato molto a livello di classifica, bensì ci avrebbe cambiato a livello di testa. Ora ci aspetta un turno Playout dove chiaramente non possiamo più sbagliare».

Il tabellino:

DIVISIONE REGIONALE 1, GIRONE SALVEZZA

BVC SANREMO – VALPETRONIO BASKET 80-63

(Parziali: 18-19; 20-9; 19-19; 23-16)

BVC SANREMO: Borro 8, Franceschini 6, Tacconi Dan. 3, Genovese, Deda 6, Pistola G. 7, Colombo 38, Lupi, Tacconi Dav. 12. All. Deda.

VALPETRONIO BASKET: Beltrami 17, Bottaro 17, Gamaleri 9, Tasso J. 9, Marjanovic 2, Calzolari 8, Tasso N. 1, Davini. All. Callea.