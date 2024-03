Valpetronio Basket, contro l’Ardita arriva la seconda vittoria di fila

Casarza Ligure. Buona prova della Valpetronio Basket, capace di superare l’Ardita Juventus nel Girone Salvezza di Divisione Regionale 1 e di calare così il bis dopo il successo contro BVC Sanremo.

La partita comincia bene per la Valle, scesa in campo determinata. Buone le soluzioni offensive trovate nel primo tempo dai casarzesi, trascinati da Davide Calzolari e da Niccolò Tasso. Gli ospiti rispondono colpo su colpo ma i padroni di casa riescono ad andare all’intervallo sul +5. Al rientro in campo le due squadre continuano a darsi battaglia fino all’ultima frazione, avviata sul +8, in cui Valpetronio registra la difesa e trova il parziale decisivo, chiudendo così i giochi e conquistando così la seconda vittoria consecutiva.

Questo il commento di Fabio Callea, capo allenatore della Valle: «Finalmente una buona prestazione. Non venivamo da un bel momento, soprattutto in allenamento. Abbiamo avuto un po’ di problemi ad allenarci in dieci, quindi siamo riusciti a provare poco in settimana. Questo forse da una parte è stato positivo perché ci ha permesso di affrontare la partita con un po’ più di attenzione difensiva. Nei primi due quarti abbiamo concesso qualche tiro da tre di troppo e qualche iniziativa di troppo agli avversari, concretizzando poco in attacco. Secondo me potevamo essere più avanti nel punteggio nei primi due quarti, cosa che comunque ha permesso loro di rimanere a contatto fino al terzo quarto. Poi nell’ultimo quarto siamo stati più coesi e secondo me l’abbiamo vinta insieme in difesa e in attacco. Alla fine, a parte qualche momento con un po’ di confusione, abbiamo giocato insieme e al di là della vittoria questa è l’indicazione più positiva che mi tengo e di cui sono soddisfatto. Ora spero che piano piano iniziamo a tirare su la testa e che cerchiamo di giocare la nostra pallacanestro. Abbiamo ancora due partite per decretare quale sarà il finale di stagione».

Il tabellino:

DIVISIONE REGIONALE 1, GIRONE SALVEZZA

VALPETRONIO BASKET – ARDITA JUVENTUS 76-60

(Parziali: 21-17, 16-15, 18-15, 21-13)

VALPETRONIO BASKET: Calzolari 25, Tasso N. 14, Marjanovic 3, Tasso J. 6, Beltrami 8, Gamaleri 2, Diakite 8, Bottaro 10. All. Callea.