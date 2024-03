Valanga nell’imperiese, morto l’escursionista travolto dalla neve

Savona. E’ giunto al Santa Corona già privo di vita il corpo dell’escursionista rimasto travolto questo pomeriggio da una valanga mentre era impegnato in una escursione insieme ad altri amici, rimasti per lo più illesi. Questo il bilancio del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in località Ubaghetta a Monesi, frazione del Comune di Triora nell’entroterra di Imperia. Un episodio che solo in questi minuti sta avendo le conferme nei suoi dettagli e nella sua dimensione.

Le persone coinvolte dall’incidente sono state sei, e non quattro come comunicato in precedenza: tre escursionisti sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Mondovì, due di loro sono rimasti illesi, mentre il sesto (un uomo e non una donna come comunicato in precedenza), ferito gravemente è stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, arrivando però all’ospedale già privo di vita alle 16.57, come comunica da Asl2 in serata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e il personale sanitario. Sono stati allertati anche l’elisoccorso “Grifo” dalla Liguria e un elicottero dalla provincia di Cuneo.