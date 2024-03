Febbre dengue, cresce l’allarme: la Liguria ordina una scorta annuale di vaccini

Genova. In Liguria arrivano i vaccini contro la febbre dengue, il virus tropicale trasmesso dalle zanzare del genere Aedes, tra cui la zanzara tigre ampiamente diffusa alle nostre latitudini. Nelle scorse ore Alisa ha chiesto alla stazione unica appaltante della Regione di bandire una gara per l’acquisto di una scorta annuale di 1.150 dosi da distribuire alle Asl e somministrare ai cittadini che ne faranno richiesta.

È la prima mossa della sanità regionale dopo le richieste arrivate da diversi cittadini che hanno espresso la volontà di vaccinarsi, ma che tiene conto anche dell’aggravarsi della situazione a livello globale. Già da metà febbraio l’Italia adotta particolari misure di vigilanza, non solo per i viaggiatori provenienti dai Paesi in cui “è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia”, ma anche per le merci importate dalle zone a rischio. Nel frattempo l’Argentina sta sperimentando la peggior epidemia di Dengue della sua storia, con oltre 57mila casi dall’inizio dell’anno e 38 morti, tra cui un neonato e due adolescenti. In Brasile lo stato di San Paolo ha decretato lo stato d’emergenza dopo aver registrato almeno 31 morti e quasi 140mila casi totali.

Come aveva spiegato l’infettivologo Matteo Bassetti a Genova24, la vaccinazione è consigliata chi ha già avuto un contatto col virus della dengue per prevenire una forma grave della malattia e soprattutto a chi prevede una permanenza in Paesi considerati a rischio, dunque Sud America, America Centrale ma anche Africa, Sud-Est asiatico e Cina, India, Medio Oriente, Australia e diverse zone del Pacifico. Il vero pericolo, infatti, è la reinfezione con un ceppo differente dal primo. In quel caso la malattia si manifesta sotto forma di febbre emorragica e in alcuni casi può causare addirittura la morte.

Il vaccino commercializzato in Italia si chiama Qdenga, autorizzato un anno fa e prodotto dalla casa farmaceutica giapponese Taeda. Come spiega l’Istituto superiore di sanità, si tratta di un vaccino vivo attenuato in grado di stimolare una efficace risposta immunitaria nei confronti dei quattro sierotipi del virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Viene somministrato in due dosi a distanza di tre mesi, mediante iniezione sottocutanea, a soggetti di età pari o superiore a 4 anni, indipendentemente da una pregressa esposizione al virus della dengue (non è quindi necessario sottoporsi a test sierologici prima della vaccinazione).

Ora bisognerà attendere i tempi tecnici della gara e della fornitura, quindi ci vorranno diverse settimane prima che siano disponibili le fiale nelle Asl liguri. La somministrazione non è compresa nei Lea e dunque è tutt’altro che gratuita: il prezzo indicativo è di 170 euro a dose. Come detto non è prevista al momento nessuna campagna vaccinale a tappeto in stile Covid: si vaccinerà solo chi farà richiesta prima di un viaggio o dopo aver contratto la malattia la prima volta.

Il ruolo più importante ad oggi è giocato dalla prevenzione: in sostanza, se si viaggia in un Paese a rischio, evitare di farsi pungere dalle zanzare usando repellenti, vestiti adeguati e protettivi, zanzariere e tende, soprattutto nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto. E poi è importante sottoporsi ad analisi del sangue specifiche se, di ritorno da una zona ad alto tasso di contagi, si accusano i sintomi tipici della malattia, sovrapponibili molte volte a quelli di una normale influenza, che si manifestano di solito entro 5-6 giorni dalla puntura: febbre, male alle ossa, dolore alle articolazioni, rash cutaneo, dolore dietro le orbite degli occhi.

A quel punto non serve l’isolamento: la misura indicata è invece la disinfestazione dalle larve delle zanzare nei dintorni, perché sono loro a propagare la malattia ed eventualmente a innescare focolai autoctoni, cioè il pericolo maggiore dal punto di vista epidemiologico. Non esiste una terapia per la dengue e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e tanta acqua per combattere la disidratazione. In qualche caso stanchezza e depressione possono permanere anche per alcune settimane.