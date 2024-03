Vacanze di primavera? Scegliete la meravigliosa Val d’Ega

La primavera è finalmente arrivata ed è il momento giusto per programmare una vacanza primaverile per staccare dalla solita routine quotidiana fatta di cose indubbiamente piacevoli, ma talvolta anche fonte di stress e di fatica.

Un’ottima idea può essere quella di recarsi in quel bellissimo territorio che è l’Alto Adige, dove non è per niente difficile trovare località piacevolissime. Una di queste è per esempio la bellissima Val d’Ega (Eggental), che ha il suo inizio a pochi chilometri a nord di Bolzano e giunge fino al passo di Costalunga.

In Val d’Ega potreste stabilirvi presso l’hotel Cristal a Obereggen, una delle frazioni di Nova Ponente. L’Hotel Cristal è un 4 stelle superior gestito dalla famiglia Thaler che offre ai suoi ospiti servizi di alto livello fra cui si ricordano le due piscine (una interna e una esterna), una vasta area SPA (1.600 metri quadrati), tanti tipi di sauna, l’area relax, aree dedicate al fitness e alla ginnastica (con istruttore), una grande sala ristorante e una sala per la degustazione dei vini, garage, wi-fi gratuito ecc. Le camere sono ampie, confortevoli e luminose e l’offerta gastronomica non mancherà di soddisfare le vostre più alte aspettative.

Primavera in Val d’Ega: cosa fare?

Paradiso degli sciatori nel periodo invernale, quando arriva la primavera la Val d’Ega si trasforma in una bellissima area escursionistica e Obereggen, dove si trova il vostro hotel, è un’ottima base di partenza anche per visitare diverse bellissime località dell’Alto Adige.

Soggiornando qui si hanno a disposizione più di 500 km di sentieri per escursioni segnalati e ben curati. Vi sono sentieri per tutti i livelli di abilità, da quelli più semplici e rilassanti fino ad arrivare a quelli che richiedono una buona preparazione fisica: insomma ce n’è per tutti i gusti! Sarà poi piacevole fare delle soste nelle malghe e nei rifugi che incontrerete lungo il percorso.

C’è tanta possibilità di divertimento anche per chi ama la mountain bike: Nova Levante, Nova Ponente, Obereggen e Collepietra regalano a tutti gli appassionati percorsi particolarmente suggestivi.

Ovviamente non può mancare un’escursione al celebre lago di Carezza; un percorso spesso suggerito è quello che parte dal Centro della Protezione Civile di Nova Levante e che segue il segnavia 10A, la lunghezza è di circa 10 km. Per il ritorno si può prendere lo stesso sentiero oppure percorrere il segnavia 7. Com’è noto, il lago è ubicato sotto le pendici del Latemar e offre un magnifico spettacolo: le cime del Latemar e del Catinaccio che si specchiano insieme agli alberi nelle acque cristalline.

Altre mete consigliate partendo dal vostro albergo sono il Geoparc Bletterbach (che aprirà i battenti il 2 maggio 2024, percorrerete il canyon Bletterbach, patrimonio UNESCO), il Santuario della Madonna di Pietralba (raggiungibile in circa 25-30 minuti), la bellissima città termale di Merano e i giardini Trauttmansdorff, il Museo di Collepietra (che racconta circa un millennio di storia tirolese), la città di Bolzano, l’osservatorio astronomico “Max Valier” e l’osservatorio solare “Peter Anich” e tante altre meraviglie che renderanno la vostra vacanza in Val d’Ega davvero memorabile!