Usb Gaslini, indetto lo stato di agitazione: “Grosse difficoltà per carenze di organico”

Genova. L’Usb Gaslini ha indetto lo stato di agitazione, pur ribadendo l’attaccamento alla struttura. ‘Al primo sguardo potrebbe sembrare una contraddizione in termini − si legge nella nota − ma crediamo invece che ciò che ha permesso all’Ospedale Gaslini di divenire ciò che è sia la professionalità e l’amore nei confronti del proprio lavoro da parte del personale tutto e siamo fortemente convinti che un’eventuale mancanza di rispetto che l’Amministrazione e la politica abbia nei confronti del personale rischi di provocare un distacco e una disaffezione che si possa ripercuotere anche sul futuro del nostro ospedale’.

L’Usb punta il dito sulla creazione del Gaslini diffuso: “Ci si ritrova con grosse difficoltà rispetto al personale perché, probabilmente, prima bisognava pensare alla copertura delle carenze di organico e successivamente riflettere sulla creazione del suddetto. Se con la creazione del Padiglione Zero del Gaslini a pagare il conto sono i dipendenti (unici a pagare per il parcheggio tra i dipendenti dei grandi ospedali genovesi) senza tra l’altro considerare tra i criteri le invalidità, i caregiver, eccetera, un problema di rispetto esiste. Se si cambiano gli orari di uscita non considerando le difficoltà per tornare alla propria abitazione nelle ore serali con i mezzi pubblici e gli eventuali rischi a cui si va incontro esiste un grande problema di consapevolezza”.

Questi sono solo alcuni degli esempi che l’Usb intende conoscere alla cittadinanza per ribadire il concetto che ‘quando gli ospedali vengono considerati aziende e i dipendenti unicamente forza lavoro e non persone da preservare e che nel nostro caso sono gli unici artefici dell’eccellenza che a oggi è il Gaslini, il rischio per tutti diventa molto alto. La domanda allora è: siamo sicuri che questa politica e questa amministrazione sappiano considerare tutti gli elementi che portano un ospedale ad offrire cure ed assistenza eccellenti? Se fino ad oggi il trattamento che il Gaslini ha sempre riservato ai suoi dipendenti (con molti problemi ma mai avevamo affrontato problematiche simili) è possibile mettere in discussione siano gli attuali vertici?’.