Genova. Contro gli accordi economici e accademici tra governo, università italiane, Israele e le aziende attive nella filiera bellica, oggi anche a Genova – come in tante altre città – è andata in scena la protesta degli studenti e di alcuni professori: 14 i docenti, alcuni precari, che hanno sottoscritto l’appello al rettore Federico Delfino per interrompere i percorsi di collaborazione che siano in qualche modo collegati con gli attacchi alla popolazione palestinese.

Protesta iniziata all’alba con un presidio nell’atrio del rettorato, in via Balbi 5, con striscioni, banchetti e una mostra sulla storia del conflitto in Medio Oriente, ma poi sfociata in una vera irruzione di un gruppo autonomo di studenti nella sala che ospitava la riunione del Senato accademico, poi interrotta. Prima, per ore, gli stessi studenti avevano protestato fuori dalla porta urlando slogan come “Fuori la Nato dall’Università”, suonando tamburi e leggendo con il megafono le motivazioni del presidio.

Tra le proteste, più pacata, quella del collettivo Cambiare Rotta che, infatti, era stato anche invitato a partecipare al Senato con una piccola delegazione. Gli altri ragazzi e ragazze, invece, hanno contestato apertamente il rettore Federico Delfino sia durante il Senato sia prima, durante un breve incontro all’interno del suo ufficio. In questa occasione Delfino è stato apostrofato con insulti del tipo “genocida, assassino” perché, non volendo acconsentire a sospendere gli accordi sotto accusa, è stato definito complice di chi porta avanti i bombardamenti su Gaza.

Sul posto presenti funzionari della Digos. “Mentre finora Delfino si è rifiutato di interfacciarsi con il dissenso che la sua politica universitaria sta suscitando – si legge nel comunicato di Cambiare Rotta – attuando una censura che nasconde pacificamente dietro a delle vuote accuse di violenza, a Bari il rettore si è dimesso dalla MedOr (Leonardo) e a Torino gli studenti sono potuti intervenire nel senato ottenendo la vittoria del non-rinnovo degli accordi del bando Maeci”.

“I risvolti brutali di queste collaborazioni sono evidenti anche agli occhi dei docenti che non sottostanno al diktat del sistema università-azienda, tanto che in duemila hanno firmato una lettera aperta per boicottare questi progetti – si legge ancora nel volantino – 14 di questi sono professori in UniGe. Gli studenti, poi, si mobilitano senza sosta dallo scorso ottobre in Università per vedersi solo criminalizzare dal rettorato che li tratta come fastidiosi insetti piuttosto che ascoltare le volontà di chi rende l’Università tale”.

“Le richieste degli studenti e dei professori non interessano minimamente al rettore Delfino che, con le sue posizioni reazionarie – hanno commentato i ragazzi – continua a spingere dalla parte opposta dichiarando che gli accordi vanno assolutamente mantenuti e prestandosi al servizio della Leonardo, dimostrando ancora una volta che le aziende belliche la fanno da padrone all’interno di un luogo in cui la guerra non dovrebbe entrare mai.