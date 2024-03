Una festa per la bandiera della Liguria: la proposta della Lega per “promuovere la nostra regione”

Genova. “Promuovere la Liguria, la nostra cultura e il nostro territorio, mantenendo vive le tradizioni regionali, deve essere un obiettivo fondamentale per la Regione. Con un Ordine del giorno, che ho depositato in Consiglio regionale, ho chiesto che venga istituita una giornata per la Festa della Bandiera Ligure”.

A portare la discussione nell’aula del consiglio regionale Sonia Viale, Consigliere della Lega in Regione Liguria, che ha successivamente divulgato la notizia attraverso una nota stampa. Il vessillo ligure così come lo conosciamo è stato ufficialmente adottato con legge regionale del 7 luglio 1997, anche se è stata introdotta nel 1992. Lo stemma rappresenta una caravella stilizzata marginata in nero e colorata in argento con vela bianca inquartata da croce rossa con stelle d’argento nei riquadri che rappresentano le quattro province liguri. E poi ci sono i colori: l’azzurro rappresenta il mare, il verde rappresenta i monti dell’Appennino e delle Alpi liguri e il rosso sangue versato per l’Unità d’Italia e la resistenza italiana.

Secondo quanto proposto dalla consigliera, quello che si potrebbe istituire sarebbe “Un evento in cui si organizzino attività e momenti che valorizzino la cultura, promuovano la conoscenza del nostro territorio e mantengano vive le tradizioni della Liguria, soprattutto fra i giovani e nelle scuole. L’istituzione di una festa della bandiera può essere importante per celebrare la nostra identità, stimolare il senso di appartenenza e onorare i simboli della nostra regione. Tradizioni, storia e cultura della Liguria sono un patrimonio da valorizzare. Penso anche alla lingua ligure, spesso impropriamente definita dialetto, che sta scomparendo, complice anche l’errata convinzione che un suo utilizzo fin dall’infanzia, possa compromettere la corretta acquisizione della lingua italiana nell’età scolare”.

“La Regione – conclude poi il comunicato – ha fra i suoi obiettivi quello di contribuire a mantenere vivi i propri dialetti, promuovendone la trasmissione alle nuove generazioni con iniziative, come per esempio “Nonni a scuola”, che si è svolta con successo dal 2015 al 2019. Considerando, inoltre, che sono diverse le associazioni che si occupano della valorizzazione della cultura ligure e della storia locale, che chiedono da tempo l’istituzione di una Festa della Bandiera anche in Liguria, mi auguro che si possa scegliere al più presto una giornata da dedicare alla nostra bandiera ligure per rafforzare senso di appartenenza e orgoglio verso la nostra bellissima regione”.

Nella foto una recente consegna della bandiera di Regione Liguria