Un percorso pedonale da Brignole a corso Galilei, sì alla proposta della Lega a Tursi

Genova. Il Comune di Genova avvierà un’interlocuzione con Rfi per aprire un camminamento che colleghi la stazione Brignole a corso Galilei. È l’effetto dell’ordine del giorno proposto dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua e approvato ieri a Tursi.

“Nella stazione di Genova Brignole è presente un camminamento che da via Canevari arriva a corso Galileo Galilei – spiega Bevilacqua -. Attualmente questo percorso non è aperto come passaggio pedonale, ma se fosse utilizzabile garantirebbe una miglior congiunzione tra le due sponde del Bisagno“.

“Chi arriva in zona stazione Brignole e vuole dirigersi verso corso Galileo Galilei, infatti, può passare da via Canevari e successivamente in ponte Castelfidardo, oppure, all’esterno di Brignole, transitare da piazza delle Americhe, via Archimede e via Alessio Olivieri, ma con un percorso ben più lungo“.

Da qui l’ordine del giorno “per capire se si possa progettare l’apertura del camminamento in questione che porterebbe beneficio ai cittadini in caso di condizioni meteo avverse, ma anche durante i periodi estivi con il caldo e soprattutto per una riqualificazione territoriale, visto che consentirebbe di avere in quell’area anche un passaggio maggiore di persone”.