Ue, Campomenosi (Lega): “Bene la missione Oceani, esempio positivo di tutela dell’ambiente”

Bruexelles. “Oggi a Bruxelles per illustrare i primi risultati della Mission Ue ‘Restore our Oceans and Waters’, la più grande iniziativa della Commissione Europea per tutelare la salute dei mari e promuovere l’economia blu, il benessere e la crescita economica a essa collegata: oltre 166 rappresentanti di città, regioni, imprese e associazioni hanno aderito, garantendo il loro impegno per misure e azioni concrete per ripristinare la salute degli oceani. Risultati di grandissimo rilievo, in primis averci stimolato a lavorare assieme condividendo problemi e soluzioni: è questo lo spirito con il quale proprio nella mia Genova lo scorso giugno abbiamo Coalizzato decine di sindaci italiani e spagnoli e messo a punto l’Agenda di Transizione dei Sindaci per la Missione Oceani. Esprimo grande soddisfazione per il sempre maggiore interesse per l’iniziativa, con oltre 600 progettualità in essere. Rispetto ad altre iniziative che impongono burocrazia e costi, questa missione è un esempio positivo perché parte dal presupposto opposto, coinvolgere e ascoltare chi vive il mare e l’acqua in ogni loro aspetto. Grazie alla presidente Metsola per il suo intervento a sostegno di uno strumento efficace e agile. Ci abbiamo creduto dall’inizio, continuiamo a crederci e siamo a disposizione per dare il nostro contributo condividendo sfide e soluzioni”.

Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, che oggi a Bruxelles ha ospitato l’evento di presentazione dei risultati della Mission Ue ‘Restore our Oceans and Waters”, dove i vertici della Commissione Europea e oltre 130 esperti provenienti da tutta Europa sono stati ricevuti da una delegazione di Parlamentari Europei.