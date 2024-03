Ubriaco distrugge cinque auto in sosta: denuncia per un neopatentato

Genova. Oneroso incidente questa notte a Genova in corso Montegrappa, dove un’auto è uscita di strada carambolando contro ben cinque auto in sosta. Alla guida un giovane neopatentato che ha perso il controllo del mezzo poco prima delle cinque del mattino, mentre rientrava da una serata.

Sul posto la polizia locale e i medici del 118: il giovane è stato soccorso con qualche ferita per fortuna non grave ed è stato portato al pronto soccorso in codice giallo. Per fortuna non ci sono state altre persone coinvolte.

All’ospedale è stato effettuato l’alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore allo zero: l ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ubriachezza, reato che potrebbe costargli caro. Oltre a una multa da 800 a 3.200 euro, il neopatentato rischia di dover risarcire i danni alle auto danneggiate.