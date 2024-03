Tunnel subportuale, firmato il protocollo di legalità: monitoraggio su sicurezza e infiltrazioni

Genova. È stato firmato in prefettura a Genova il protocollo di legalità per il tunnel subportuale. A sottoscriverlo Prefettura, Autostrade per l’Italia e sindacati confederali degli edili.

Il documento, redatto sulla falsariga dei protocolli per la nuova diga, il ribaltamento di Fincantieri e il Terzo Valico, ha l’obiettivo di potenziare trasparenza e legalità, prevenendo e combattendo attività illegali nelle fasi di affidamento e realizzazione dei lavori attraverso sistemi per il monitoraggio e i controllo dei soggetti coinvolti, per le le necessarie informative alle autorità competenti riguardo ogni sospetto di infiltrazioni mafiose e per l’applicazione di sanzioni nel caso di violazioni delle misure previste nel protocollo. Il protocollo, inoltre, garantisce l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali confederali e precisi strumenti a tutela di salute e sicurezza sul lavoro.

“Siamo molto soddisfatti di questo testo che contiene strumenti a tutela degli edili che presteranno la loro attività in questa imponente opera infrastrutturale”, spiega Federico Pezzoli, segretario generale della Fillea Cgil Genova e Liguria a margine dell’incontro -. Il protocollo prevede la costituzione di una banca-dati informatica nella quale sono raccolte informazioni e dati sui soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri e il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati. Grazie al protocollo sarà effettuato il monitoraggio capillare della forza lavoro presente in cantiere e quello sui flussi di manodopera in qualsiasi modo organizzata ed eseguita”.

“Il protocollo firmato questa mattina rappresenta la continuazione di un percorso a tutela dei lavoratori già sperimentato su grandi opere – afferma Mirko Trapasso, segretario generale della Feneal Uil Liguria –. Il protocollo definisce quello che sarà l’impianto di regole che le imprese impiegate nella costruzione del tunnel sub-portuale dovranno rispettare: tutela dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori di appalti e sub appalti, sicurezza sul lavoro, rispetto della legalità, formazione e applicazione corretta del contratto dell’edilizia sono tra gli elementi qualificanti dell’intesa. Il recente e terribile episodio di Firenze è una tragedia che non vogliamo ripetere: la pietra miliare su cui fondare questa infrastruttura chiave per Genova deve essere la massima sicurezza per chi la costruirà”.

“Di particolare rilevanza anche la costituzione del tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera per contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, un tavolo nel quale la Filca sarà presente e farà la propria parte. In particolare il tavolo si occuperà di individuare le azioni con le quali definire le procedure di reclutamento di massima trasparenza, a garanzia non solo di lavoratori e imprese virtuose, ma più in generale di tutta la collettività”, conclude Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria.