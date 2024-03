Tubi rotti e allagamenti alla casa dello studente, universitari evacuati: “Ora basta”

Genova. “Gli studenti della residenza Gastaldi sono stati evacuati nel bel mezzo della notte perché le tubature antiquate e indecenti hanno provocato l’allagamento di corridoi e stanze”, lo riportano gli studenti del collettivo Cambiare Rotta che annunciano per lunedì 11 marzo alle 16 una conferenza stampa proprio davanti alla Casa dello studente di Genova per denunciare le condizioni delle residenze e delle mense UniGe.

“Non è la prima volta che si evidenziano i problemi della struttura e neanche quelli particolari delle tubature – affermano – solo un paio di mesi fa ne siamo stati testimoni e abbiamo denunciato il fatto che gli studenti per un mese intero, e per giunta in inverno, non avessero avuto acqua calda in studentato. Lì è stato ritenuto sufficiente “rattoppare” il tubo in questione nonostante fossimo tutti consapevoli che il problema in un modo o nell’altro si sarebbe ripresentato”.

“Ma in Aliseo, l’organismo che si occupa delle strutture per gli universitari, e Unige si preferisce rimandare, si preferisce mettere il profitto davanti alla dignità e al diritto ad abitare degli studenti. È proprio questo che succede quando si affida ai privati la gestione dei servizi di base che dovrebbero essere garantiti dal pubblico, ed è solo uno dei tanti esempi che potremmo fare nel contesto italiano”.

“Siamo stufi di essere sacrificabili davanti agli occhi di chi è interessato solo al suo guadagno, siamo stufi che l’università lo permetta – concludono da Cambiare Rotta – quello che chiediamo sono studentati e mense pubblici, gratuiti e dignitosi, vogliamo che il diritto allo studio venga garantito a tutti, non solo a chi può permetterselo”.