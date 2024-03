Finti incidenti per truffare le assicurazioni, falsi testimoni pagati da 200 a mille euro. Il principale indagato: “Ti dico io cosa devi dire, non ci vai in ansia vero?”

Genova. Mogli, parenti, amici e dipendenti che fingevano sinistri stradali o testimoni che si facevano pagare dai 200 ai mille euro per dichiarare il falso davanti ai periti delle assicurazioni, auto riparate prima delle verifiche sui sinistri, avvocati compiacenti e almeno due periti assicurativi ‘infedeli’.

Era un giro di truffe imponente quello che i fratelli Daniele e Gianbattista Cannizzo, rispettivamente 35 e 40 anni, hanno portato avanti per anni, tanto che il gip Elisa Campagna, nell’ordinanza di custodia cautelare che dispone per loro gli arresti domiciliari parla di “professionalità” e “reiterazione di un numerosissimo novero” di truffe quasi identiche che denotano una “significativa capacità criminale”.

Il sostituto procuratore Marcello Maresca aveva contestato l’associazione per delinquere ma per il gip sono solo due, i due fratelli – entrambi difesi dall’avvocato Matteo Carpi – i veri e propri artefici del sistema collaudato, seppur con la complicità di molte altre persone, a cominciare da mogli e fidanzate.

In particolare per il gip il fatto che il 35enne Daniele, pur avendo un precedente specifico, “abbia perseverato nell’ottenere ingiusti indennizzi nonostante gli esiti incerti di alcune perizie, cercando falsi testimoni pur di raggiungere il risultato e in taluni casi abbia creato falsi sinistri utilizzando vetture perfino all’insaputa dei proprietari dà la misura della spregiudicatezza”.

Nelle quasi ottanta pagine di ordinanza di custodia cautelare il gip ripercorre 17 episodi accertati (ma solo per 14 sono state sporte querele) dove il modus operandi è molto simile con incidenti quasi tutti avvenuti non lontano dalla sede della Autocarrozzeria Cannizzo Car di via Borzoli e dove a essere coinvolti sono quasi sempre amici, parenti e conoscenti dei carrozzieri. Il lavoro della squadra investigativa del commissariato di Sestri ponente è stato imponente nel ricostruire gli episodi e sentire tutti i protagonisti delle numerose truffe.

C’è il caso del finto incidente in cui una ragazza sarebbe finita a terra mentre viaggiava come passeggero dello scooter guidato dal fidanzato tamponato da un’auto. Tutto falso e la giovane spiegherà di aver preso una storta tornando da scuola, dalla parte opposta della città. Ma uno degli indagati si spaventa perché lui – che nel finto incidente sarebbe stato l’investitore – capisce che il gioco può diventare pericoloso. Così in un’intercettazione dice di aver parlato con il suo avvocato “passavo pure per quello che me ne ero scappato… mi dice che mi danno omissione di soccorso. Perché tu un conto è che fai la torta e mi ci metti pure feriti eh no”. E, molto preoccupato della situazione, aggiunge: “Non ne usciamo, andiamo tutti giù per l’acqua”.

In un altro caso un’amica di Daniele Cannizzo si schianta con l’auto contro un muro. Lo chiama preoccupata per i danni all’auto e lui la rassicura: “Hai preso un muro in pieno? Comunque non ti conviene pagarvelo voi, non ti preoccupare”. A quel punto organizzano un finto incidente con un’altra auto che avrebbe tamponato quella dell’amica mentre era parcheggiata. Ma la truffa non è semplice perché l’assicurazione ha parecchi dubbi e vuole mandare un perito a vedere i luoghi del sinistro. Cannizzo si offre di allora accompagnare l’amica su posto per ricostruire il falso incidente e poi le dice: “Se ti fa due domande com’è successo com’è andata tu gli spieghi tutto com’è andata e ti dico io cosa devi dire e tutto quanto, così vediamo se riusciamo a levarcelo dal cazzo e a farmi pagare sta pratica, va bene? Lo puoi fare tranquillamente? O sei una che va in acido, vai in ansia?”

In un altro episodio c’è un sedicente testimone che se aveva inizialmente concordato con Cannizzo un compenso di 200 euro per dire il falso all’assicurazione, quando anche in questo caso sorgono problemi con le perizie (ne verranno fatte ben due si segno opposto) se ne fa dare mille. Nell’indagine emergono i nomi di almeno due avvocati che avrebbero lavorato con Cannizzo e i cui studi professionali sono stati perquisiti nei mesi scorsi. E quello di due periti assicurativi: uno che si fa dare 50 euro per una perizia ‘concordata’ e un secondo che viene definito in un’intercettazione “il ladrone”.

In una delle tante telefonate che gli investigatori hanno ascoltato in corso di indagini, di fronte alle resistenze dell’assicurazione gli indagati cercano testimoni: “L’unica cosa che manca per emettere il pagamento è una testimonianza, testimonianza di uno che non sia collegabile, Ce l’abbiamo? Uno che dice che ha visto tutto sto tamponamento, glielo dico io. Ce l’abbiamo una persona al di fuori di tutto? Ce l’hai un mica qualcuno?”.

E ancora quando in un altro caso si accorda con un altro degli amici/falsi testimoni: “ho rinunciato alla mia parte che praticamente dovevano essere mille invece sono 600 e neanche un guadagno perché come ti ripeto è l’IVA della fattura, ma da quei 600 passi ti do i tuoi 200 come eravamo d’accordo tanto a prenderne 600 o 400 non mi cambia un cazzo”.