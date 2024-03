Trovato ubriaco con la ragazza a cui non avrebbe neppure potuto avvicinarsi, arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 36enne per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e falsa attestazione sull’identità personale. I fatti sono avvenuti domenica mattina.

Ieri mattina le volanti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato Cornigliano sono intervenute in via Cornigliano per una lite sul bus.

Fermato il mezzo, gli operatori hanno fatto scendere un gruppo di passeggeri ubriachi e molesti, tra i quali il 36enne e una ragazza.

Durante il controllo l’uomo ha asserito di non avere documenti al seguito e ha fornito i suoi dati anagrafici invertendo nome e cognome e cambiando la propria data di nascita.

Fatto di cui gli operatori si sono accorti subito poiché il nominativo così fornito era completamente assente in banca dati e loro si ricordavano di aver avuto a che fare con il giovane altre volte.

Condotto in questura per risalire alla sua reale identità, il 36enne è stato fotosegnalato e a suo carico è risultato un divieto di avvicinamento alla ragazza che era sul bus con lui.

La donna ha dichiarato agli agenti che, dopo averlo incontrato casualmente in un bar l’uomo l’ha seguita alla fermata e ha preso l’autobus con lei.

Il 36enne sarà giudicato in mattinata per direttissima, fatta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.