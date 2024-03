“Troppi pedoni investiti”, il comandante della polizia locale di Genova: task force vicino agli attraversamenti

Genova. Dall’inizio del 2024 sono stati tanti, troppi, gli incidenti stradali che hanno visto feriti o uccisi pedoni che stavano attraversando sulle strisce. Lucia Durante è morta investita a San Fruttuoso nella sera del 3 marzo, Massimo Salomone all’inizio di gennaio in via Linneo, in Valpolcevera. Ma sono moltissimi gli investimenti che quasi quotidianamente, a volte anche più di uno al giorno, si verificano sulle strade di Genova.

Per questo la polizia locale ha deciso di intensificare i controlli nei pressi delle strisce pedonali. “E’ già attiva una task force – dice il comandante della polizia locale di Genova, Gianluca Giurato – continuano a esserci molti investimenti di pedoni spesso in prossimità di passaggi pedonali, quindi ancora questo messaggio di banalmente limitare la velocità vicino agli attraversamenti e di stare attenti ai pedoni il cui comportamento è spesso imprevedibile, non siamo ancora riusciti a trasmetterlo in maniera adeguata”.

“La task force – continua Giurato – sta portando già a risultati buoni e negativi al tempo stesso, buoni perché stiamo sanzionando, certo, ma questo significa che i comportamenti sono purtroppo agiti”.

Le sanzioni della polizia locale relative al comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni sono più che raddoppiate tra il 2021 e il 2023, passando da 1014 a 2671 all’anno, d’altronde sono aumentate anche le stesse sanzioni per comportamenti scorretti da parte di pedoni, dalle 378 del 2021 alle 404 del 2023.

Intanto, inizieranno nei prossimi giorni i primi interventi per migliorare la sicurezza dei pedoni in città, deliberati da Tursi a giugno 2023 e finanziati dal ministero dei Trasporti con più di un milione di euro per ridurre gli incidenti.

“In questo mese partiranno i primi lavori – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – e insieme all’assessore alla sicurezza Sergio Gambino abbiamo individuato, attraverso i dati statistici, una serie di interventi dove si verifica il maggior numero di incidenti. Si tratta di attività legate alla semaforizzazione, agli attraversamenti pedonali, alle isole protese, che permettono di rendere ancora più visibili gli attraversamenti”.

Nella lista (qui l’elenco completo) ci sono 30 interventi in diverse zone della città. Oltre a nuovi semafori sono previsti anche nuovi attraversamenti, potenziamento di quelli esistenti, e allargamento dei marciapiedi per accorciare la distanza da percorrere e abbattere le barriere architettoniche.

Ma il Comune di Genova sta per avviare anche un altro progetto strategico che, attraverso l’installazione di telecamere, permetterà di gestire al meglio il traffico.