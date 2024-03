Trofeo Piccole Donne: sabato e domenica al Lago Figoi l’evento dedicato al Centro Mascherona

Genova. Si terrà sabato 9 e domenica 10 marzo la terza edizione del Trofeo Piccole Donne di nuoto artistico organizzata da My Sport 2 SSD presso l’impianto sportivo del Lago Figoi, a Genova.

L’evento, organizzato con grande impegno e passione, avrà un obiettivo molto speciale: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Centro Antiviolenza Mascherona di Genova, organizzazione impegnata in progetti di sostegno alle donne che subiscono violenza.

Il nuoto artistico è uno spettacolo di grazia, forza e precisione che cattura l’attenzione del pubblico con la bellezza dei movimenti e la sincronizzazione perfetta degli atleti. Questo evento sarà un’occasione unica per ammirare le performance di talentuosi nuotatori artistici provenienti da numerose regioni d’Italia (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Marche).

Oltre a godere dello spettacolo offerto da questi atleti straordinari, partecipare all’evento significa anche contribuire a una nobile causa. Oltre all’aiuto concreto per il Centro Mascherona, il Trofeo Piccole Donne vuole essere un momento di riflessione sul tema della violenza sulle donne, in ogni ambito e aspetto. L’obiettivo è quello di aiutare uomini e donne di domani a crescere più consapevoli e responsabili.

Il Trofeo Piccole Donne può contare quest’anno sul supporto di Iren Luce, gas e servizi e Stelle nello Sport. Nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, Iren sostiene le iniziative che celebrano le eccellenze liguri ed incoraggiano i giovani a condividere i valori positivi dello sport.

Una partnership che sottolinea la volontà di promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità, attraverso il supporto a progetti che spaziano dall’ambito sportivo, a quello culturale e sociale.

“Invitiamo tutti gli amanti dello sport e coloro che desiderano dare un contributo significativo alla comunità a partecipare a questo straordinario evento”, sottolinea Fabio Marchetto, responsabile di My Sport 2 SSD. “Saranno due giornate di emozioni, divertimento e solidarietà. Partiremo sabato 9 marzo alle ore 14 per chiudere alle ore 21 mentre la domenica 10 marzo inizieremo presto, alle ore 8, per concludere con le premiazioni alle ore 18”.

Si potrà accedere all’impianto con un contributo minimo di 5 euro e anche le atlete in gara doneranno una quota per dare il massimo contributo possibile al Centro Antiviolenza Mascherona di Genova. Per informazioni è possibile scrivere una mail a trofeopiccoledonnesincro@gmail.com o contattare il numero 3336987350.

Foto e video dell’evento saranno pubblicate nello speciale su www.stellenellosport.com, il sito del progetto, giunto quest’anno al 25° anno di attività, che promuove i valori dello sport in Liguria e sostiene le realtà sportive del territorio.

La locandina dell’evento