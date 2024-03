Treni, il potenziamento esclude la Genova Acqui. Pendolari sul piede di guerra: “Beffati”

Genova. Da anni la richiesta che arriva da comitati e amministrazioni comunali è chiara è univoca: potenziare la linea ferroviaria Genova Acqui con una rimodulazione degli orari e l’introduzione di una nuova coppia di treni. Una richiesta sul tavolo da tempo, ma che ancora una volta viene messa nel cassetto fino a data da destinarsi.

Questa la non-novità che emerge dal piano di potenziamento stabilità da Regione Liguria in accordo con Trenitalia e che partirà dal 30 marzo e dal 9 giugno, interessando le tratte Genova-Milano, Genova-Sestri Levante-La Spezia Centrale, Genova-Savona e Savona-Ventimiglia, con periodicità differenziate in funzione della domanda di mobilità e di disponibilità delle tracce ferroviarie secondo quanto previsto dal programma di esercizio.

Nel mazzo, però, non c’è la Genova-Acqui, una delle più critiche ma anche delle più usate dai pendolari: “Nell’interlocuzione con Trenitalia, Regione Liguria ha chiesto la 14esima coppia di treni per questa linea – si legge nella comunicazione dell’assessore Sartori inviata ai comitati – ma la stessa Trenitalia ha esplicitato che non è possibile per impedimenti tecnici comunicati da Rfi“.

“Siamo amareggiati e arrabbiati – commentano dal Comitato Pendolari Difesa Trasporto Valle Stura – la linea Genova Ovada Acqui sarà l’unica che non vedrà neanche un centimetro di potenziamento, nonostante le promesse e le richieste che facciamo da anni. Attualmente sulla linea che è un buco orario di oltre due ore dalle 14 alle 16, che costringe molti lavoratori e studenti e interminabili attese in stazione prima di tornare a casa. La coppia di treni in più, la 14°, serviva a quello. Vogliamo chiarezza su questi impedimenti e capirne la natura”. I pendolari, in attesa di una risposta, si sono detti pronti a nuove iniziative di protesta, al momento in fase di valutazione.