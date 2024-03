Lavori sulla linea ad alta velocità, Frecce cancellate nel fine settimana: l’elenco

Genova. Disagi in vista per chi viaggia a bordo dei treni tra sabato 9 e domenica 10 marzo e tra sabato 23 e domenica 24 marzo. Per lavori infrastrutturali sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze, i treni ad alta velocità, gli Intercity e i treni regionali subiranno alcune modifiche alla circolazione, con allungamenti dei tempi di viaggio, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni e ripercussioni anche sulla rete ligure.

I lavori dureranno 24 ore (dalle ore 14:20 del sabato alle 14:20 della domenica) e potranno determinare per Frecce, Intercity, Eurocity e Euronight aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Il viaggio sui treni regionali, invece, potrà durare fino a 60 minuti in più.

Anche per i treni con origine/destinazione Genova sono previste cancellazioni e deviazioni di percorso con allungamenti dei tempi di viaggio. In particolare, il 10 e il 24 marzo saranno cancellati i Frecciargento 8551 e 8601 Genova – Roma e 8588 Roma – Genova. Cancellato anche il Frecciargento 8556 Roma – Genova nei giorni 9 e 23 marzo mentre, nelle stesse giornate, il Frecciabianca 8591 Roma – Genova verrà deviato per parte del percorso con modifiche di orario e un aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti.