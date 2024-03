Tragedia negli Usa: ponte collassa in mare dopo lo schianto di una portacontainer

Baltimora. Un tragico incidente si è verificato la notte scorsa a Baltimora, Maryland, Stati Uniti, intorno all’1.30 ora locale (le 6.30 italiane), quando il ponte Francis Scott Key Bridge è crollato dopo essere stato urtato da una nave portacontainer. Il ponte, lungo 2,5 chilometri, è collassato in acqua, facendo precipitare decine di persone e autovetture nel fiume Patapsco.

L’emergenza è in corso, mentre si sta cercando di recuperare le persone cadute in acqua, è iniziata anche l’indagine per capire cosa sia potuto succedere e come mai la nave è andata così pesantemente fuori rotta.

Il ponte, quello che ne rimane, è stato ovviamente chiuso al traffico: “Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per un incidente sulla I-695 Key Bridge. Il traffico viene deviato”, ha scritto su X l’Autorità dei trasporti del Maryland.

Forte l’apprensione anche a Genova: la nostra città e Baltimora, infatti, dal 1985 sono legate da un gemellaggio ufficiale: ogni anno attraverso il Winter Program in Genoa, studenti universitari di Baltimora, e non solo, vengono a Genova per imparare l’italiano e visitare la città. Le due città portuali condividono inoltre la storia della riqualificazione dell’area portuale grazie alla costruzione di acquari: la città americana negli anni 80 ha visto una vera e propria rinascita grazie all’apertura del National Aquarium, fatto che ispirò i progettisti genovesi. In via Fieschi, al centro del “Palazzo dei Liguri”, vale a dire il distretto dirigenziale costruito a fine anni 70 dopo la distruzione del quartiere di via Madre di Dio, nel 1985 il parco venne appunto chiamato Giardini Baltimora.