Tragedia a Castelletto, uomo trovato morto in strada

Genova. Un uomo è stato trovato morto in strada domenica sera in via Costa, nel quartiere di Castelletto, all’incrocio con via Cancelliere.

L’uomo è stato trovato privo di sensi sull’asfalto intorno alle 21 da un passante, che ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica per tentare di rianimarlo, ma tutte le manovre si sono rivelate purtroppo vane.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia, che hanno avviato le indagini, e la scientifica per i rilievi. Dai primi accertamenti sul corpo dell’uomo non risultano ferite né segni di investimento, ma sono stati individuati alcuni lividi ed ecchimosi. L’ipotesi primaria è che si sia trattato di un malore, ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Dell’accaduto è stato informato anche il magistrato di turno, che nelle prossime ore deciderà se disporre l’autopsia per accertare le cause della morte. Presente anche il medico legale per un primo esame.