Toti al Pd: “Spendiamo troppo in comunicazione? Loro combattono per la decrescita felice”

Genova. “Il Pd ha intrapreso una battaglia per la decrescita felice, che era tipica dell’alleato grillino e che con la nuova linea Schlein-Orlando-Garibaldi hanno fatto propria”. Così il presidente ligure Giovanni Toti replica alle accuse del Pd sui 13,5 milioni destinati al bilancio previsionale dell’agenzia promozionale In Liguria, spese che i dem attribuiscono alle esigenze di “propaganda” della giunta.

“È facile capire anche per loro che tutto quello che viene mobilitato dal marketing territoriale produce una ricchezza diffusa nella regione: se siamo una delle regioni che per prodotto interno lordo cresce di più, per occupazione cresce di più, per reddito pro capite cresce di più, lo si deve anche alle misure economiche di promozione del territorio messe in atto dalla nostra amministrazione”, sostiene Toti.

Nel 2021 – ha denunciato il Pd – la giunta stanziava 3 milioni di euro per l’agenzia che sono diventati 5 milioni nel 2022, nel 2023 poco più di 6 milioni e nel 2024 il bilancio di previsione arriva a oltre 13 milioni e 500mila euro, raddoppiando rispetto all’anno precedente e a quattro volte superiore rispetto al 2021″.

“Quelle misure – sostiene il governatore – costano assai di meno del ritorno diretto che ogni singola presenza turistica porta non solo nelle tasche dei cittadini e del sistema economico, ma nelle casse dell’erario attraverso la tassa di soggiorno, l’imposta sul valore aggiunto e tutto quello che comparta in termini incrementali di presenza turistica”.

Sulle iniziative di In Liguria, e in particolare sul mortaio gigante in giro per l’Europa, è intervenuto anche il deputato ligure del Pd Andrea Orlando: “Noi ci siamo andati a guardare i dati dei social inglesi (nello specifico le ricerche su Google grazie a Google Trends) dopo questa traversata lungo il Tamigi, ora io non so, forse nei pub di Londra se ne è parlato, nella city probabilmente c’è stato un dibattito sul pestello, ma nei social, laddove è possibile riscontrare le tendenze, del pestello non si è accorto nessuno. Credo che sia un elemento che conforta ancora di più le nostre perplessità e il giudizio che abbiamo dato di questa iniziativa come inutile, costosa e assolutamente fuori luogo”.

“Ancora oggi noi siamo una delle regioni che spendono meno in termini di promozione del proprio territorio. Forse dovrebbero dirlo ai governatori di sinistra di cambiare politica: io penso che i loro governatori continueranno a fare tutto quello che stanno facendo per promuovere le loro regioni, noi continueremo a fare tutto quello che serve per togliere dalla Liguria quel grigio Pd che la ammantava un po’ come il grigio di Londra dei vecchi abiti da uomo. Un grigio Pd che è ben personificato dall’attuale classe dirigente, che governando tutto ha perso tutto e continua a dare ricette per continuare a perdere e di cui gli sono grato”, conclude Toti.