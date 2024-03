Torneo delle Regioni 2024: la lista ufficiale dei convocati

Genova. In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Under 19” del Comitato Regionale Liguria che prenderà parte al “60° Torneo delle Regioni”, organizzato dal Comitato Regionale Liguria e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 23 ed il 29 marzo 2024, sono convocati per il giorno venerdì 22 marzo 2024 alle ore 16.30, presso Tower Genova Airport Hotel, Via Pionieri e Aviatori d’Italia, Genova, i sottoelencati calciatori:

Piazzi Simone – Baiardo

Mattia Pellicciari – Arenzano

Nicolò Costa – A.C. Albaro

Marco Chiarlone – Cairese

Gabriel Graziani – Cairese

Cristian Diamanti – Carcarese

Francesco Bonanni – Celle Varazze

Matteo Carnemolla – Bogliasco

Mirko Piccardo – Genova Calcio

Davide Trucchi – Imperia

Michele Latini – Legino

Alessandro Lingua – Legino

Federico Pozzi Levanto

Francesco Caffi – Ospedaletti

Leonardo Asteggiante – Pietra Ligure

Edoardo Macelloni – PSM Rapallo

Edoardo Totaro – San Francesco Loano

Alessandro Castelli – Sestrese

Matteo Enrico Haderbache . Ventimiglia

L’intervista al tecnico Giuseppe Chiappucci ed al collaboratore tecnico Giorgio Figaia