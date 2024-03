Torna lo “svuotacantine” della Val D’Aveto: la seconda edizione del mercatino del riuso

Genova. Hai bisogno di fare spazio in casa? Di liberarti di cose ancora utili e in buono stato? Partecipa come espositore alla prima edizione dello Svuota Cantine, organizzato dal Centro di Educazione del Parco dell’Aveto con la collaborazione del Comune di Mezzanego domenica 5 maggio.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso l’ASD Mezzanego (Circolo dello sport) in loc. Borgonovo Ligure.

Per esporre è necessario iscriversi all’evento inviando le adesioni esclusivamente via mail all’indirizzo cea.aveto@parcoaveto.it entro venerdì 26 aprile 2024, utilizzando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito http://www.parcoaveto.it/news.php.

I partecipanti potranno svolgere attività di scambio e/o cessione su compenso di vari oggetti di modesto valore (abiti usati, libri, giochi, arredi, ecc.) con lo scopo di riutilizzare e quindi non sprecare materiale che può avere ancora un impiego. Possono aderire tutti i soggetti privati, anche non residenti nel Comune di Mezzanego, ma può presentare domanda di partecipazione soltanto una persona per nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia. NON possono partecipare: hobbisti, commercianti, ambulanti, antiquari, artigiani e qualsiasi altro soggetto o associazione che svolga attività di vendita.

Ai partecipanti, che ne faranno richiesta, verrà offerto un pranzo al sacco preparato dai gestori del circolo sportivo.

Per tutti, cittadini e turisti, per chi è alla ricerca di un oggetto a cui dare una seconda vita o è semplicemente curioso, l’appuntamento è il 5 maggio: vi aspettiamo per un giro tra i banchi!

Si tratta di un’altra azione che il CEA realizza nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Liguria, Assessorato all’Ambiente, che prevede diverse attività volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione del consumo di plastica e di contrasto al marine litter nel Parco dell’Aveto.