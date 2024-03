Torna la Cena degli sconosciuti: da 21 anni appuntamento per trovare l’anima gemella o nuove amicizie

Genova. Torna a Genova la Cena degli Sconosciuti. Un appuntamento che ormai va avanti da 21 anni e consente a persone che non si conoscono di trovare nuove amicizie e magari anche l’amore.

Nata nel 2002 da un’idea di Roberto Dellanotte, La Cena degli Sconosciuti è la prima e più longeva ‘social dinner’ d’Italia.

Basta prenotare, presentarsi al ristorante, accomodarsi ai tavoli riservati per l’occasione e prima ancora di prendere in mano la forchetta, tutti i partecipanti stanno già parlando tra di loro in un clima gioioso e familiare.

Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni. L’obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine.

Il nuovo appuntamento a Genova si terrà venerdì 8 marzo alle 21 alla Rosa nel Parco di via Giovanni Costanzi, 40.

Per prenotare il posto a cena è necessario compilare il modulo online. Prezzo della serata 30 euro (come da menù).

Antipasto:

Insalata russa,

Frisceau,

Farinata,

Pizza

Primo:

Ravioli au tuccu

Secondo:

Arrosto di maiale

Patate al forno

Acqua

1 Bottiglia di vino ogni 4 persone