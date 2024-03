Terapie bambini disabili, Pd: “I dati delle Asl non sono reali”. La replica: “Aumentate le prime visite”

Genova. “Abbiamo un problema grave per quanto riguarda la neuropsichiatria infantile: prendere un appuntamento per la visita che precede la presa in carico dei bambini che hanno necessità di accedere a queste prestazioni è impresa difficilissima. E la prova è la lunghissima lista di attesa che genitori e minori devono affrontare. Quello che poi fa rabbia è che i dati delle liste delle diverse Asl non rispecchiano la realtà. Mentre in Asl 3 sono in attesa 1.675 bambini, in Asl 2 sono 318 e in Asl 4 sono 145, in Asl 1 e in Asl 5 i numeri sono nettamente inferiori, parliamo rispettivamente di 40 pazienti in Asl 1 e 69 in Asl 5, dimostrando che le richieste non vengono conteggiate. Una discrepanza così marcata che non è proporzionata alla popolazione se confrontata con le altre Asl”. Così i consiglieri regionali del Partito Democratico Enrico Ioculano e Davide Natale che hanno presentato un’interrogazione in consiglio.

“Abbiamo presentato un’interrogazione – spiegano – per chiedere alla giunta quali siano le cause che determinano questo divario, perché se lo stato di salute dei cittadini è omogeneo in tutta la Liguria com’è possibile che ci siano queste differenze enormi? Il motivo potrebbe essere che non si riescono a prendere in carico tutti i bambini e le bambine che hanno bisogno di terapie riabilitative? Ci sono ritardi nelle prime visite? È veramente possibile accedere al Cup per queste visite, o le richieste seguono altri percorsi? È indispensabile avere delle risposte a queste domande, capire le motivazioni e quali iniziative la giunta vuole mettere in campo per far emergere il reale fabbisogno delle varie Asl, per dare risposte adeguate e garantire le terapie necessarie a tutti coloro che ne hanno bisogno”.

In risposta a Natale e Ioculano, Alisa fa presente “in primo luogo che il tema delle prime visite (che precedono le prese in carico) è affrontato da tempo dal sistema sanitario ligure. In particolare, dopo il periodo pandemico che ha provocato un sensibile aumento della domanda, grazie ai finanziamenti regionali e alle azioni intraprese da Regione Liguria e Alisa, si è passati dalle 3.701 prime visite del 2021 in Regione Liguria, a 5.571 nel 2022, arrivando a 7.066 nel 2023.

“Il fatto poi che in Asl3 i minori in lista d’attesa siano di più rispetto ai territori di riferimento delle altre Asl – si legge nella nota – non dipende da presunte ‘richieste non conteggiate’ negli altri territori, ma da altri fattori: in primo luogo il territorio genovese copre una popolazione di gran lunga superiore a quello delle altre province (e conseguentemente anche la domanda è molto più elevata). Inoltre, le Asl 1 e 5 (che presentano numero più basso di minori in lista d’attesa) avevano nei rispettivi organici equipe multiprofessionali completi di terapisti della riabilitazione fin dall’istituzione della struttura di neuropsichiatria infantile (anno 2018/2019) che ha reso possibile una maggior capacità di presa in carico riabilitativa diretta”.

Per quanto concerne i presunti ritardi nelle prime visite, “va inoltre ricordato che ai servizi di neuropsichiatria infantile, come esplicitato dalla delibera di Alisa 278/2023, si accede su prescrizione del medico curante del minore, sia esso il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale o altro specialista. Pur non essendo identificati a livello nazionale dei tempi di attesa codificati per l’erogazione della prima visita neuropsichiatrica, come per l’eventuale successiva presa in carico riabilitativa, i tempi di attesa per l’erogazione della prima visita, sono correlati alle priorità segnalate dal prescrittore e, laddove sia segnalata un’urgenza, la prima visita viene erogata entro 10gg (corrispondente alla priorità B della ricetta dematerializzata). Ad oggi le priorità indicate sono state sempre rispettate”.