Tentata estorsione e spari contro un portone a Marassi per un debito di 5mila euro: due condanne

Genova. Sono stati condannati in abbreviato rispettivamente a 3 anni e 2 anni e 3 mesi di reclusione i due giovani di 32 e 28 anni arrestati a luglio dell’anno scorso per una tentata estorsione per un debito di 5 mila euro a Marassi con tanto di spari contro il portone di casa della vittima per indurlo a pagare. Il pm aveva chiesto condanne più alte, rispettivamente 6 anni e 4 anni e 2 mesi.

In particolare E.C., 32anni, che si trova al momento detenuto, è stato condannato per tentata estorsione e per il porto dell’arma da fuoco, mentre A.A., 28 anni, difeso dagli avvocati Pietro Bogliolo e Matteo Carpi, è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione per la tentata estorsione.

I fatti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due, nel giugno dell’anno precedente si erano presentati al circolo Arci di via Fea a Marassi, minacciando pesantemente la loro vittima che avrebbe dovuto consegnargli entro due settimane 5mila euro in contanti. Poi alla scadenza del tempo pattuito gli hanno sparato quattro colpi d’arma da fuoco contro il portone di casa in via Emery.

Le indagini, pur in un ambiente piuttosto reticente avevano portato all’identificazione degli autori della tentata estorsioni a cui erano stati messi sotto intercettazione. Il 32enne, difeso dall’avvocato Silvia Bianchi, è stato assolto in relazione un altro episodio che gli veniva contestato grazie alle cimici che i militari dell’arma gli avevano messo sull’auto, vale a dire quello della tentata rapina di un coetaneo che aveva in casa 13 kg di hashish e di cui voleva impossessarsi.

Non è mai stato appurato con certezza, nonostante i sospetti degli investigatori, se la tentata estorsione derivasse da un debito di droga. La vittima, poco dopo l’episodio, si era rifugiata in Spagna.