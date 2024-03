Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: dove fare la spesa last minute

Genova. Spesa di Pasqua a rischio quest’anno non soltanto a causa delle “tradizionali” chiusure festive nei giorni di domenica e lunedì, ma anche per lo sciopero della grande distribuzione indetto per sabato 30 marzo, che potrebbe prolungarsi sino a Pasquetta.

Alcuni punti vendita di grandi catene hanno però deciso di tenere aperto, a macchia di leopardo e con orari diversi a seconda del marchio. I 46 supermercati di Coop Liguria, per esempio, restano aperti la mattina di Pasqua, ma chiudono a Pasquetta. Le Ipercoop regionali invece aprono solo a Pasquetta. Sul fronte Esseluga, i punti vendita di via Piave e di San Benigno restano chiusi a Pasqua ma aprono a Pasquetta.

I supermercati Carrefour invece restano aperti sia a Pasqua sia a Pasquetta, tranne che per qualche punto vendita (è dunque opportuno controllare gli orari sui siti ufficiali). Basko invece si differenzia a seconda dei punti vendita: alcuni restano aperti la mattina di Pasqua e chiudono a Pasquetta, altri sono invece chiusi a Pasqua per aprire la mattina di Pasquetta (anche in questo caso è bene controllare online sui siti ufficiali).

I supermercati Pam sono aperti con orari differenti a seconda del punto vendita. Quelli di via Manuzio e di via Galata sono chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta, quello di via Fiasella resta invece chiuso sino a martedì. Aperto a Pasqua e Pasquetta quello di via Ruspoli.