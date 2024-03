Sulla A10 verso Genova con 18 chili di cocaina nella Porsche: arrestati due corrieri della droga

Savona. Viaggiavano sull’autostrada A10 in direzione Genova con 18 chili di cocaina, diversi cellulari, denaro in contanti e due auto di grossa cilindrata. I finanzieri del comando provinciale di Savona, al termine di un’operazione contro lo spaccio, hanno arrestato due italiani e sequestrato tutto lo stupefacente.

L’attività condotta dalle Fiamme gialle è partita da una capillare attività di monitoraggio messa in atto sull’intero territorio provinciale che ha consentito di individuare due auto, una Mercedes ed una Porsche, che viaggiavano lungo la tratta autostradale Ventimiglia-Genova con alla guida due cittadini romani di rientro dalla Spagna.

I finanzieri, una volta fermati i conducenti, hanno notato evidenti segnali di nervosismo da parte dei due e perciò hanno effettuato un approfondito controllo delle auto. Questo ha consentito di scoprire, in un vano occulto appositamente realizzato nella parte posteriore della Porsche, un ingente quantitativo di cocaina confezionata in panetti sotto vuoto.

I due romani sono stati fermati e condotti in carcere a Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare chi fossero i destinatari dell’ingente partita di droga che, una volta messa in vendita sulle piazze di spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre 1 milione e 300 mila euro.

L’azione operativa sviluppata dal nucleo di polizia economico-finanziaria savonese testimonia il particolare impegno profuso nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, piaga sociale che si diffonde anche tra le più giovani fasce di età della popolazione.