Stop alla violenza sulle donne, lunedì 4 marzo incontro con Lucia Annibali alla Berio

Genova. Lunedì 4 marzo alla Biblioteca Berio di Genova un appuntamento importante per discutere del tema della violenza di genere e degli antidoti per contrastare questo fenomeno multiforme e ancora troppo diffuso nel nostro Paese.

Alle 16 nella sala dei Chierici Lucia Annibali, avvocata e già parlamentare, esempio di coraggio e simbolo di resilienza nel contrasto alla violenza sulle donne, incontrerà gli studenti e i centri antiviolenza, associazioni che curano gli uomini maltrattanti, attiviste e Consigliera di parità, per promuovere una cultura di rispetto e parità.

Lucia Annibali ha affrontato personalmente gli orrori della violenza domestica e da allora, la sua storia è diventata esemplare per molte vittime di violenza di genere in Italia e nel mondo. La sua determinazione nel cercare giustizia e nel trasformare il dolore in un impegno per il cambiamento sociale è un esempio straordinario di resilienza e forza interiore.

L’incontro sarà un’opportunità per gli studenti di ascoltare direttamente Lucia Annibali, imparare dalla sua esperienza e porre domande su come affrontare e prevenire la violenza di genere nella propria vita e comunità. Sarà anche un momento di condivisione e di sostegno reciproco per coloro che stanno lottando contro situazioni simili.

Insieme a Lucia Annibali, parteciperanno rappresentanti dei centri antiviolenza locali, associazioni e attiviste, che offriranno risorse e supporto agli studenti e alla comunità. Questi centri svolgono un ruolo fondamentale nel fornire assistenza alle vittime di violenza di genere, offrendo rifugio, consulenza legale e sostegno emotivo.

L’evento si terrà presso la Biblioteca Berio, Sala Chierici il 4 marzo alle ore 16.00 e sarà aperto agli studenti, al personale scolastico e ai membri della comunità interessati a partecipare.

Saranno presenti:

Studenti e studentesse delle scuole superiori di secondo grado

Centri Antiviolenza

Associazione di cura degli uomini maltrattanti, White Dove, Presidente Arturo Sica

Attiviste, Avvocato Gabriella De Filippis e Deborah Riccelli

Attiviste iraniane, Parisa Pasendehpoor e Sobhi Salimi

Sociologa e presidente movimento #Centodonnevestitedirosso, Alessia Cotta Ramusino

Consigliera di parità della provincia di Savona, Raffaella Rognoni

L’evento è a cura di Arianna Viscogliosi Consigliera comunale

Introdurrà:

la senatrice Raffaella Paita