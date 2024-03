Stop ai cantieri, turismo e la speranza del bel tempo: Genova si prepara alla settimana di Pasqua

Genova. La domenica appena conclusasi ha dato a Genova e ai genovesi un assaggio di quello che tutti sperano per i prossimi mesi: giornate splendide in un clima mite e con la natura in piena rinascita. Un antipasto di quella che solitamente è la stagione turistica per eccellenza per la nostra città, che in questi mesi dell’anno, in passato, spessp, ha fatto registrate numeri da tutto esaurito o quasi.

La settimana che inizia ci porterà al lungo fine settimana di Pasqua, uno dei momenti cruciali per l’economia della nostra regione. Per questo motivo, come annunciato già nelle scorse settimane, sulla nostra rete autostradale sarà imposto uno stop ai cantieri più impattanti al fine di rendere più scorrevole possibile il traffico in entrata e in uscita.

In particolare sulla tratta della A26 gestita da Autostrade per l’Italia. Il piano sarà operativo, con alcune minime differenze di giorni e orari, dal 27 marzo al 2 aprile e nuovamente dal 24 aprile al 6 maggio. Per quanto riguarda le tratte liguri gestite in concessione da Salt, nel periodo pasquale la concessionaria rimuoverà dalle ore 22 di martedì 27 marzo alle ore 12 di martedì 2 aprile tutti i cantieri presenti sul tronco Autocisa e sul tronco ligure-toscano. er quanto riguarda, invece, le tratte liguri gestite in concessione da Autostrada dei Fiori, il piano della concessionaria per il periodo pasquale prevede la sospensione dei dieci cantieri ad oggi presenti lungo la A10 Savona – Ventimiglia dalle ore 14.00 di mercoledì 27 marzo sino alle ore 22.00 di martedì 2 aprile su entrambe le carreggiate (direzione Italia/direzione Francia).

Occhi puntati, quindi, sulla ricettività: nei prossimi giorni dovrebbero uscire i primi dati sulle previsioni di presenze di turisti in città e in regione, con la consueta tabella delle prenotazioni in tutte le strutture alberghiere. Le premesse potrebbero essere di buon auspicio, visto che i primi numeri diffusi da Regione Liguria ci parlano in un imminente tutto esaurito alle Cinque Terre, la locomotiva turistica della nostra regione.

E il tempo? Come sarà il meteo? Difficile al momento fare previsioni certe. Secondo i modelli previsionali, infatti, la settimana di Pasqua potrebbe essere decisamente instabile: nei prossimi giorni sono in arrivo alcune perturbazioni atlantiche che potrebbero raggiungere la nostra regione dando vita a fenomeni anche temporaleschi. Al momento, sui tre giorni, sappiamo che dopo un rapido peggioramento, martedì torneranno le piogge, che potrebbero alternarsi a soleggiata fino al sabato. Pasqua e pasquetta, al momento, sono ancora un’incognita.