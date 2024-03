Spintoni e minacce a un 65enne per rubargli il portafoglio, due denunce

Genova. Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri in relazione a una rapina avvenuta lo scorso febbraio in via Tortona, a Marassi, vittima un uomo di 65 anni.

Il 65enne era stato avvicinato da due sconosciuti mentre stava facendo una passeggiata, spintonato e poi derubato del portafoglio in cui custodiva documenti e 250 euro in contanti.

I due erano poi scappati a piedi, e l’uomo aveva chiamato il 112 e poi sporto denuncia. I carabinieri del nucleo operativo di San Martino hanno avviato le indagini e, grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a risalire a due cittadini italiani di 41 e 43 anni, quest’ultimo già detenuto nel carcere di Marassi per altri reati. Entrambi sono stati, come detto, denunciati.